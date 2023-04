2. Liga, Gruppe 2 Linth verliert gegen Seriensieger Tägerwilen Tägerwilen reiht Sieg an Sieg: Gegen Linth hat das Team am Samstag bereits den fünften Sieg in Folge feiern können. Das Resultat lautete 0:0

(chm)

Der Ausgleich für Taegerwilen fiel in der 12. Minute (Diego Provenzano Rocco). Für den 0:0-Ausgleich für Taegerwilen in der 38. Minute war wiederum Diego Provenzano Rocco verantwortlich. Gleichstand stellte Marco Eugster durch seinen Treffer für Taegerwilen in der 57. Minute her. Durch Penalty kam es in der 82. Minute zum Ausgleich für Taegerwilen. Manuel Keller verwandelte erfolgreich.

Bei Linth erhielten Nebojsa Miljic (78.) und Angelo Contardi (91.) eine gelbe Karte. Tägerwilen blieb ohne Karte.

In seiner Gruppe hat Tägerwilen den höchsten Tore-Schnitt pro Spiel. Die total 33 Tore in 14 Spielen bedeuten einen Schnitt von 2.4 Toren pro Match. In der Abwehr ist Tägerwilen sogar Leader: Kein Team kassiert weniger Tore. Die total 17 Gegentore in 14 Spielen bedeuten einen Schnitt von 1.2 Toren pro Match (Rang 1).

Keine Änderung in der Tabelle für Tägerwilen: Mit 32 Punkten liegt das Team auf Rang 2. Tägerwilen hat bisher zehnmal gewonnen, zweimal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel trifft Tägerwilen in einem Heimspiel auf einen auf dem Papier schlechteren Gegner, nämlich auf das zwölftplatzierte SC Bronschhofen 1. Zu diesem Spiel kommt es am 23. April (11.00 Uhr, Tägermoos, Tägerwilen).

Für Linth hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 13 Punkten auf Rang 9. Linth hat bisher dreimal gewonnen, siebenmal verloren und viermal unentschieden gespielt.

Für Linth geht es auf fremdem Terrain gegen FC Bischofszell 1 (Platz 6) weiter. Das Spiel findet am 22. April statt (17.00 Uhr, Bruggfeld, Bischofszell).

Telegramm: FC Linth 04 2 - FC Tägerwilen 1 0:4 (0:0) - Allmeind Niederurnen, Niederurnen – Tore: 12. Diego Provenzano Rocco 0:0. 38. Diego Provenzano Rocco 0:0. 57. Marco Eugster 0:0. 82. Manuel Keller (Penalty) 0:0. – Linth: Enes Fazliji, Noël Gehrig, Philip Skorjanec, Dominic Noser, Suad Gerzic, Urban Brunner, Angelo Contardi, Ailton Dervishi, Bleon Ramadani, Nikola Rikic, Nicolas Braunschweig. – Tägerwilen: Luka Djordjevic, Nils Schöller, Faid Kocan, Raul Perez Muinos, Pascal Geisselhardt, Diego Provenzano Rocco, Manuel Keller, Dragan Ovuka, Luca Crupi, Alessio Ciraci, Marco Eugster. – Verwarnungen: 78. Nebojsa Miljic, 91. Angelo Contardi, 91. Demian Titaro, 91. Kibir Bilali.

