2. Liga, Gruppe 2 Linth verliert gegen Seriensieger Romanshorn – Siegtreffer durch Vincenzo Zinnà Romanshorn reiht Sieg an Sieg: Gegen Linth hat das Team am Samstag bereits den vierten Sieg in Folge feiern können. Das Resultat lautete 2:1

Romanshorn geriet zunächst in Rückstand, als Leonardo Russo in der 21. Minute die zwischenzeitliche Führung für Linth gelang. In der 34. Minute glich Romanshorn jedoch aus und ging in der 65. Minute in Führung. Torschützen waren Kai Länzlinger und Vincenzo Zinnà.

Im Spiel gab es nur eine einzige Karte: Bastian Weibel von Linth erhielt in der 65. Minute die gelbe Karte.

Der Sieg bedeutet einen Platzgewinn für Romanshorn. Mit 31 Punkten liegt das Team auf Rang 5. Romanshorn hat bisher neunmal gewonnen, neunmal verloren und viermal unentschieden gespielt.

Für Romanshorn ist kein weiteres Spiel mehr angesetzt in diesem Jahr.

Linth verharrt nach der Niederlage auf dem 12. Und damit letzten Platz. Linth hat bisher fünfmal gewonnen, zwölfmal verloren und fünfmal unentschieden gespielt.

Für Linth ist auch kein weiteres Spiel mehr angesetzt in diesem Jahr.

Telegramm: FC Linth 04 2 - FC Romanshorn 1 1:2 (1:1) - Allmeind Niederurnen, Niederurnen – Tore: 21. Leonardo Russo 1:0. 34. Kai Länzlinger 1:1. 65. Vincenzo Zinnà (Penalty) 1:2. – Linth: Leonardo Russo, Bastian Weibel, Urban Brunner, Callum Niederberger, Philip Skorjanec, Nebojsa Miljic, Luke Schindler, Ailton Dervishi, Angelo Contardi, Nicolas Braunschweig, Daniel Feldmann. – Romanshorn: Emre Dinvar, Anis Imeroski, Bahtjar Ajvazaj, Luca Friederich, Edonat Sadiki, Kaan Bayraktar, Vincenzo Zinnà, Carlo Zanetti, Christian Lang, Kai Länzlinger, Albasan Sadiki. – Verwarnungen: 65. Bastian Weibel.

