2. Liga, Gruppe 2 Linth stolpert gegen Wattwil Bunt 1929 Wattwil Bunt 1929 hat am Samstag gegen Linth die Überraschung geschafft: Die zwölftplatzierte Mannschaft siegt zuhause gegen das siebtklassierte Team, und das klar mit 4:0.

(chm)

Ein Eigentor von Philip Skorjanec brachte in der 75. Minute die 1:0-Führung für Wattwil Bunt 1929. Michael Scherrer sorgte in der 86. Spielminute für den Zwei-Tore-Vorsprung (2:0) für Wattwil Bunt 1929. Wattwil Bunt 1929 erhöhte in der 91. Minute seine Führung durch Edonit Gashi weiter auf 3:0. Den tormässigen Schlusspunkt setzte Adrijan Halimi in der 93. Minute, als er für Wattwil Bunt 1929 zum 4:0 traf.

Vier gelbe Karten zeigte der Schiedsrichter Spielern von Linth. Wattwil Bunt 1929 blieb ohne Karte.

Wattwil Bunt 1929 gibt dank dem Sieg das Schlusslicht ab. Mit sieben Punkten liegt das Team auf Rang 10. Das ist ein Sprung um zwei Plätze. Wattwil Bunt 1929 hat bisher zweimal gewonnen, viermal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Für Wattwil Bunt 1929 geht es in einem Auswärtsspiel gegen SC Bronschhofen 1 (Platz 6) weiter. Das Spiel findet am 15. Oktober statt (17.00 Uhr, Ebnet Bronschhofen, Bronschhofen).

Für Linth hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit acht Punkten auf Rang 7. Linth hat bisher zweimal gewonnen, dreimal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel kriegt es Linth daheim mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das erstklassierte Team FC Arbon 05 1. Diese Begegnung findet am 15. Oktober statt (17.00 Uhr, Allmeind Niederurnen, Niederurnen).

Telegramm: FC Wattwil Bunt 1929 1 - FC Linth 04 2 4:0 (0:0) - Grüenau, Wattwil – Tore: 75. Eigentor (Philip Skorjanec) 1:0.86. Michael Scherrer 2:0. 91. Edonit Gashi 3:0. 93. Adrijan Halimi 4:0. – Wattwil Bunt 1929: Mattia Rossi, Timo Baumgartner, Christoph Schneider, Maximilien Schönenberger, Marvin Romer, Haxhi Shala, Roger Kuhn, Yannic Porchet, Jeton Seferi, Marco Osterwalder, Sasha Fernandez. – Linth: Loris Micheroli, Noël Gehrig, Philip Skorjanec, Nebojsa Miljic, Dominic Noser, Suad Gerzic, Domingo Baumhackl, Angelo Contardi, Mike Jud, Guilherme Ritter, Ailton Dervishi. – Verwarnungen: 60. Ailton Dervishi, 71. Michelangelo Vita, 75. Bastian Weibel, 78. Nebojsa Miljic.

Alle Spiele dieser Woche in der 2. Liga, Gruppe 2:

Tabelle

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 09.10.2022 17:18 Uhr.

