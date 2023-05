2. Liga, Gruppe 2 Linth sorgt bei Henau für Überraschung – Daniel Feldmann entscheidet Spiel Überraschender Sieg für Linth: Das Team auf Tabellenrang 12 hat am Samstag die deutlich besser klassierte Mannschaft von Henau (5. Rang) zuhause 3:2 geschlagen.

(chm)

Die Entscheidung fiel in der 78. Minute, als Daniel Feldmann den Treffer zum 3:2 für Linth erzielte.

Daniel Feldmann hatte davor in der 3. Minute zum 1:0 für Linth getroffen. Henau glich in der 6. Minute durch Patrik Marku aus. In der 55. Minute war es an Dario Regazzoni, Henau 2:1 in Führung zu bringen. Salvatore Carrubba glich in der 71. Minute für Linth aus. Es hiess 2:2.

Im Spiel gab es total sechs Karten. Bei Linth sah Bleon Ramadani (91.) die rote Karte. Ausserdem gab es bei Linth weitere vier gelbe Karten. Eine einzige gelbe Karte gab es bei Henau, David Marku (78.) kassierte sie.

Linth verharrt trotz dem Sieg am Ende der Tabelle. Das Team liegt mit 17 Punkten auf Rang 12. Linth hat bisher viermal gewonnen, elfmal verloren und fünfmal unentschieden gespielt.

Linth spielt zum nächsten Mal auf fremdem Terrain gegen FC Eschenbach 1 (Platz 8). Zu diesem Spiel kommt es am 3. Juni (17.00 Uhr, Eschewies, Eschenbach).

Mit der Niederlage rückt Henau in der Tabelle einen Platz nach hinten. Das Team belegt mit 25 Punkten neu Platz 6. Henau hat bisher sechsmal gewonnen, siebenmal verloren und siebenmal unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel kriegt es Henau in einem Heimspiel mit seinem Tabellennachbarn SC Bronschhofen 1 (Platz 5) zu tun. Das Spiel findet am 3. Juni statt (17.00 Uhr, Rüti, Henau).

Telegramm: FC Linth 04 2 - FC Henau 1 3:2 (1:1) - Allmeind Niederurnen, Niederurnen – Tore: 3. Daniel Feldmann 1:0. 6. Patrik Marku 1:1. 55. Dario Regazzoni 1:2. 71. Salvatore Carrubba 2:2. 78. Daniel Feldmann 3:2. – Linth: Isa Murati, Urban Brunner, Philip Skorjanec, Nebojsa Miljic, Blerant Memeti, Dennis Aberia, Bleon Ramadani, Florind Redzepi, Mike Jud, Adrian Gössi, Daniel Feldmann. – Henau: Timon Abbt, Joel Weibel, David Marku, Paul Heine, Patrick Meier, Patrik Marku, Ivan Schwab, Manuel Bossart, Matej Gojevic, Raul Stillhart, Dario Regazzoni. – Verwarnungen: 26. Blerant Memeti, 74. Nebojsa Miljic, 78. David Marku, 88. Isa Murati, 96. Dominic Noser – Ausschluss: 91. Bleon Ramadani.

