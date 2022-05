2. Liga, Gruppe 2 Linth setzt Siegesserie auch gegen Sirnach fort Linth setzt seine Siegesserie auch gegen Sirnach fort. Das 5:0 auswärts am Samstag bedeutet bereits den dritten Vollerfolg in Folge.

Das Tor von Angelo Contardi in der 13. Minute bedeutete die 1:0-Führung für Linth. Den Zwei-Tore-Vorsprung (2:0) für Linth stellte Florind Redzepi in Minute 20 her. Linth erhöhte in der 33. Minute seine Führung durch Daniel Feldmann weiter auf 3:0.

Linth erhöhte in der 70. Minute seine Führung durch Nebojsa Miljic weiter auf 4:0. Nikola Rikic schoss das 5:0 (89. Minute) für Linth und setzte damit den tormässigen Schlusspunkt der Partie.

Im Spiel gab es nur eine einzige Karte: Angelo Contardi von Linth erhielt in der 87. Minute die gelbe Karte.

Zahlreiche Gegentore sind für Sirnach ein relativ häufiges Phänomen. Total liess das Team 67 Tore in 20 Spielen zu. Das entspricht einem Durchschnitt von 3.4 Toren pro Spiel (Rang 12).

Linth rückt mit den drei Punkten um einen Platz nach vorne. Mit 27 Punkten liegt das Team auf Rang 7. Linth hat bisher achtmal gewonnen, neunmal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Linth spielt zum nächsten Mal daheim gegen FC Romanshorn 1 (Platz 4). Die Partie findet am 4. Juni statt (17.00 Uhr, Allmeind Niederurnen, Niederurnen).

Sirnach verharrt nach der Niederlage auf dem 12. Und damit letzten Platz. Für Sirnach war es bereits die elfte Niederlage in Serie.

Sirnach trifft im nächsten Spiel auswärts auf FC Wattwil Bunt 1929 1 (Platz 11). Die Teams tragen ein Kellerduell aus. Zu diesem Spiel kommt es am 4. Juni (17.00 Uhr, Grüenau, Wattwil).

Telegramm: FC Sirnach 1 - FC Linth 04 2 0:5 (0:3) - Kett, Sirnach – Tore: 13. Angelo Contardi 0:1. 20. Florind Redzepi 0:2. 33. Daniel Feldmann 0:3. 70. Nebojsa Miljic 0:4. 89. Nikola Rikic 0:5. – Sirnach: Cenk Karapalanci, Thomas Braun, Ruben Miguel Correia Simoes, Blend Saiti, Samir Dervic, Bruno Filipe de Oliveira Cardoso, Davor Rados, Elham Azizi, Thi Bürgisser, Gianantonio Bennardo, Jelid Veliu. – Linth: Rinor Kurtishaj, Francesco Fragapane, Dominic Noser, Nebojsa Miljic, Urban Brunner, Babelessa Backa, Levin Schindler, Angelo Contardi, Adrian Gössi, Florind Redzepi, Daniel Feldmann. – Verwarnungen: 87. Angelo Contardi.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 29.05.2022 12:30 Uhr.