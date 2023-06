2. Liga, Gruppe 2 Linth mit drei Punkten auswärts gegen Eschenbach Linth behielt im Spiel gegen Eschenbach am Samstag auswärts das bessere Ende für sich und siegte 4:2.

Das erste Tor der Partie fiel für Linth: Nicolas Braunschweig brachte seine Mannschaft in der 10. Minute 1:0 in Führung. Mit seinem Tor in der 50. Minute brachte Daniel Feldmann Linth mit zwei Treffern 2:0 in Führung. In der 65. Minute gelang Eschenbach (André Hefti) der Anschlusstreffer (1:2).

Mit seinem Tor in der 71. Minute brachte Daniel Feldmann Linth mit zwei Treffern 3:1 in Führung. In der 75. Minute verwandelte Dominik Hinder erfolgreich einen Elfmeter und brachte Eschenbach so auf 2:3 heran. In der 94. Minute sorgte Ailton Dervishi für den Schlusspunkt: er traf zum 4:2 für Linth.

Im Spiel gab es total sieben Karten. Vier gelbe Karten zeigte der Schiedsrichter Spielern von Eschenbach. Bei Linth erhielten Nicolas Braunschweig (27.), Ailton Dervishi (93.) und Dennis Aberia (93.) eine gelbe Karte.

Dass Linth gleich vier Tore erzielt, hat eher Seltenheitswert. Durchschnittlich hat das Team in seinen bisherigen 21 Spielen 1.3 Mal getroffen. Das bedeutet, dass Linth die zwölftbeste Offensive der Gruppe hat. Die Verteidigung belegt Rang 10 mit durchschnittlich 2.2 zugelassenen Toren pro Spiel.

Der Sieg ändert nichts in der Tabelle für Linth. Das Team bleibt Schlusslicht. Das Team liegt mit 20 Punkten auf Rang 12. Für Linth ist es der zweite Sieg in Serie.

Mit dem sechstplatzierten FC Romanshorn 1 kriegt es Linth im nächsten Spiel daheim mit einem besser klassierten Gegner zu tun. Die Partie findet am 10. Juni statt (17.00 Uhr, Allmeind Niederurnen, Niederurnen).

Für Eschenbach hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 25 Punkten auf Rang 8. Eschenbach hat bisher siebenmal gewonnen, zehnmal verloren und viermal unentschieden gespielt.

Für Eschenbach geht es in einem Auswärtsspiel gegen SC Bronschhofen 1 (Platz 4) weiter. Diese Begegnung findet am 10. Juni statt (17.00 Uhr, Ebnet Bronschhofen, Bronschhofen).

Telegramm: FC Eschenbach 1 - FC Linth 04 2 2:4 (0:1) - Eschewies, Eschenbach – Tore: 10. Nicolas Braunschweig 0:1. 50. Daniel Feldmann 0:2. 65. André Hefti 1:2. 71. Daniel Feldmann 1:3. 75. Dominik Hinder (Penalty) 2:3.94. Ailton Dervishi 2:4. – Eschenbach: Raffael Riget, Zef Gojani, Alexander Aerne, Ramon Huber, André Hefti, Robert Stojanov, Kristjan Nikollbibaj, Nico Reithebuch, Sander Gross, Gioele Stumpo, Dominik Hinder. – Linth: Salvatore Carrubba, Isa Murati, Urban Brunner, Philip Skorjanec, Nebojsa Miljic, Dennis Aberia, Angelo Contardi, Florind Redzepi, Nicolas Braunschweig, Daniel Feldmann, Adrian Gössi. – Verwarnungen: 24. Robert Stojanov, 27. Nicolas Braunschweig, 52. Nico Reithebuch, 62. André Hefti, 68. Yanneck Hölscher, 93. Ailton Dervishi, 93. Dennis Aberia.

Alle Spiele dieser Woche in der 2. Liga, Gruppe 2:

Tabelle

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 05.06.2023 11:50 Uhr.