2. Liga, Gruppe 2 Linth bezwingt auswärts Bronschhofen – Nikola Rikic trifft zum Sieg Sieg für Linth: Gegen Bronschhofen gewinnt das Team am Sonntag auswärts 2:1.

Der Siegtreffer für Linth gelang Nikola Rikic in der 67. Minute. In der 26. Minute hatte Kaan Polat Linth in Führung gebracht. Der Ausgleich für Bronschhofen fiel in der 59. Minute durch Jonas Wiesli.

Gelbe Karten gab es bei Linth für Bleon Ramadani (55.) und Kaan Polat (86.). Bei Bronschhofen erhielten Alexander Hafner (93.) und Bujar Sejdi (94.) eine gelbe Karte.

Linth machte dank dem Sieg einen Sprung in der Tabelle um zwei Plätze und liegt neu mit 13 Punkten auf Rang 9. Linth hat bisher dreimal gewonnen, sechsmal verloren und viermal unentschieden gespielt.

Linth tritt im nächsten Spiel zuhause gegen das Spitzenteam von FC Tägerwilen 1 an, das derzeit auf Platz 2 liegt. Das Spiel findet am 15. April statt (17.00 Uhr, Allmeind Niederurnen, Niederurnen).

Nach der Niederlage büsst Bronschhofen einen Platz in der Tabelle ein. Neu steht das Team mit zehn Punkten auf Rang 11. Bronschhofen hat bisher zweimal gewonnen, sechsmal verloren und viermal unentschieden gespielt.

Mit dem fünftplatzierten AS Calcio Kreuzlingen 1 kriegt es Bronschhofen als nächstes in einem Auswärtsspiel mit einem deutlich besser klassierten Gegner zu tun. Zu diesem Spiel kommt es am 16. April (14.00 Uhr, Döbeli, Kreuzlingen).

Telegramm: SC Bronschhofen 1 - FC Linth 04 2 1:2 (0:1) - Ebnet Bronschhofen, Bronschhofen – Tore: 26. Kaan Polat 0:1. 59. Jonas Wiesli 1:1. 67. Nikola Rikic 1:2. – Bronschhofen: Silvan Düring, Alain Mürner, Stefan Ott, Bujar Sejdi, Simon Pabst, Nicola Guntersweiler, Alexander Hafner, Tsega Khangsar, Philipp Flammer, Andi Qerfozi, Jonas Wiesli. – Linth: Bastian Weibel, Noël Gehrig, Philip Skorjanec, Dominic Noser, Suad Gerzic, Urban Brunner, Angelo Contardi, Ailton Dervishi, Bleon Ramadani, Nicolas Braunschweig, Kaan Polat. – Verwarnungen: 55. Bleon Ramadani, 86. Kaan Polat, 93. Alexander Hafner, 94. Bujar Sejdi.

Alle Spiele dieser Woche in der 2. Liga, Gruppe 2:

Tabelle

