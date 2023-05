4. Liga, Gruppe 6 Leandro Schmid rettet Tobel-Affeltrangen einen Punkt gegen Tobel-Affeltrangen Sechs Tore sind zwischen Tobel-Affeltrangen und Weinfelden-Bürglen gefallen. Einen Sieger gab es beim 0:2 jedoch nicht.

(chm)

Zum Ausgleich für traf Joao leon Schwarz in der 25. Minute. Allerdings war es ein Eigentor. Das Tor von Rinor Hiseni in der 38. Minute bedeutete die 1:0-Führung für Weinfelden-Bürglen. Joao leon Schwarz erzielte in der 41. Minute den Führungstreffer zum 1:0 für Tobel-Affeltrangen. In der 61. Minute war es an Ramon Heeb, Tobel-Affeltrangen: 0 in Führung zu bringen. Rinor Hiseni sorgte in der 88. Spielminute für den Zwei-Tore-Vorsprung (2:0) für Weinfelden-Bürglen. In der 90. Minute sorgte Leandro Schmid für den Schlusspunkt: er traf zum 2:0 für Tobel-Affeltrangen.

Im Spiel gab es total sechs Karten. Bei Weinfelden-Bürglen gab es vier gelbe Karten. Keine einzige Karte erhielt Tobel-Affeltrangen.

In seiner Gruppe hat Tobel-Affeltrangen den höchsten Tore-Schnitt pro Spiel. Die total 50 Tore in 16 Spielen bedeuten einen Schnitt von 3.1 Toren pro Match.

Die Tabellensituation hat sich für Tobel-Affeltrangen nicht verändert. Mit 32 Punkten liegt das Team auf Rang 3. Tobel-Affeltrangen hat bisher neunmal gewonnen, zweimal verloren und fünfmal unentschieden gespielt.

Für Tobel-Affeltrangen geht es zuhause gegen FC Bischofszell 2 (Platz 7) weiter. Zu diesem Spiel kommt es am 3. Juni (19.15 Uhr, Breite Tobel, Tobel).

Weinfelden-Bürglen bleibt trotz dem Unentschieden auf dem ersten Platz. Das Team hat nunmehr 41 Punkte. Weinfelden-Bürglen hat bisher 13mal gewonnen, einmal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Als nächstes trifft Weinfelden-Bürglen zuhause mit FC Amriswil 2a (Platz 9) auf ein schlechterklassiertes Team. Zu diesem Spiel kommt es am 1. Juni (20.00 Uhr, Güttingersreuti, Weinfelden).

Telegramm: FC Tobel-Affeltrangen 1946 2 - FC Weinfelden-Bürglen 1a 3:3 (0:1) - Breite Tobel, Tobel – Tore: 25. Eigentor (Joao leon Schwarz) 0:0.38. Rinor Hiseni 0:1. 41. Joao leon Schwarz 0:1. 61. Ramon Heeb 0:1. 88. Rinor Hiseni 0:2. 90. Leandro Schmid 0:2. – Tobel-Affeltrangen 2: Janosch Diggelmann, Cyrill Högger, Nino Guadagnini, Joao leon Schwarz, Lukas Kuhn, Luca Kistler, Patrick Vetter, Giuseppe Sabatino, Roger Fuchs, Marco Niederer, Lars Zimmermann. – WeinfeldenBuerglen: Robin Keller, Jelle Erni, Luis Basler, Marco Racaniello, Joel Züllig, David Schenk, Res Erismann, Janis Wirth, Rinor Hiseni, Domenic Leimer, Niels Manhart. – Verwarnungen: 18. David Schenk, 42. Stefan Petrovic, 63. Marco Racaniello, 68. Roger Fuchs, 76. Domenic Leimer, 88. Rinor Hiseni.

