Frauen 2. Liga Lea Tschalèr rettet Ems einen Punkt gegen Frauenfeld Je ein Punkt für Ems und Frauenfeld: Die Teams trennen sich 2:2

Trotz einer 59 Minuten andauernden Führung ging Frauenfeld lediglich mit einem einzigen Punkt aus dem Spiel.

Den Auftakt machte Vanessa Alfarè, die in der 32. Minute für Frauenfeld zum 1:0 traf. Die gleiche Vanessa Alfarè war in der 66. Minute auch für das 2:0 für Frauenfeld verantwortlich. Dank dem Treffer von Giulia Fasser (76.) reduzierte sich der Rückstand für Ems auf ein Tor (1:2). In der 91. Minute traf Lea Tschalèr für Ems zum 2:2-Ausgleich.

Im Spiel gab es nur eine einzige Karte: Vanessa Alfarè von Frauenfeld erhielt in der 50. Minute die gelbe Karte.

Die Tabellensituation hat sich für Ems nicht verändert. Das Team liegt mit 16 Punkten auf Rang 10. Ems hat bisher dreimal gewonnen, zehnmal verloren und siebenmal unentschieden gespielt.

Für Ems ist kein weiteres Spiel mehr angesetzt in diesem Jahr.

Für Frauenfeld hat sich die Tabellensituation mit dem Unentschieden nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 27 Punkten auf Rang 6. Frauenfeld hat bisher achtmal gewonnen, neunmal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Für Frauenfeld ist auch kein weiteres Spiel mehr angesetzt in diesem Jahr.

Telegramm: FC Ems 1 Grp. - FC Frauenfeld 1 2:2 (0:1) - EMS – Tore: 32. Vanessa Alfarè 0:1. 66. Vanessa Alfarè 0:2. 76. Giulia Fasser 1:2. 91. Lea Tschalèr 2:2. – Ems: Nathalie Sommer, Laura Hubert, Tatjana Darms, Nicole Gartmann, Lea Tschalèr, Leonore Holstein, Nicole Walker, Giulia Fasser, Romina Cavegn, Lorena Laura Cammarota, Rina Kastrati. – Frauenfeld: Avia Gächter, Alina Wiederkehr, Carla Leutenegger, Anna Zimmermann, Salome Widmer, Jara Wirth, Raffaella Alfarè, Vanessa Alfarè, Alina Wirth, Melanie Brägger, Chiara Krieg. – Verwarnungen: 50. Vanessa Alfarè.

