2. Liga, Gruppe 1 Last-Minute-Goal von Ueli Rohner bringt Winkeln Unentschieden gegen Mels Mels und Winkeln spielen 2:2 und teilen sich somit die Punkte.

Den Auftakt machte Joel Eberle, der in der 28. Minute für Mels zum 1:0 traf. Veton Aliji erhöhte in der 51. Minute zur 2:0-Führung für Mels. Durch einen Doppelschlag rettete sich Winkeln noch einen Punkt. Marcio Alder erzielte in Minute 83 das 1:2. Nur neun Minuten später sorgte Ueli Rohner für den Ausgleich.

Im Spiel gab es total zehn Karten. Bei Mels sah Manuel Willi (94.) die rote Karte. Ausserdem gab es bei Mels weitere vier gelbe Karten. Fünf gelbe Karten zeigte der Schiedsrichter Spielern von Winkeln.

Mels bleibt in der Tabelle am gleichen Ort. Das Team liegt mit 17 Punkten auf Rang 11. Mels hat bisher viermal gewonnen, neunmal verloren und fünfmal unentschieden gespielt.

Mels tritt im nächsten Spiel in einem Auswärtsspiel gegen das Spitzenteam von FC Abtwil-Engelburg 1 an, das derzeit auf Platz 3 liegt. Das Spiel findet am Samstag (20. Mai) statt (17.00 Uhr, Spiserwies, Abtwil).

Winkeln bleibt trotz dem Unentschieden auf dem ersten Platz. Das Team hat nunmehr 38 Punkte. Winkeln hat bisher zwölfmal gewonnen, viermal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Winkeln spielt in der nächsten Partie daheim gegen einen nominell schwächeren Gegner: FC Uzwil 2 (Rang 9). Diese Begegnung findet am Samstag (20. Mai) statt (16.30 Uhr, Gründenmoos, St. Gallen).

Telegramm: FC Mels 1 - FC Winkeln SG 1 2:2 (1:0) - Tiergarten, Mels – Tore: 28. Joel Eberle 1:0. 51. Veton Aliji 2:0. 83. Marcio Alder 2:1. 92. Ueli Rohner 2:2. – Mels: Claudio Dosch, Pierin Gantenbein, Ramon Gartmann, Manuel Kalberer, Daniel Lipovac, Repedeus Rendic, Manuel Willi, Veton Aliji, Luca Bleisch, Aid Suljejmani, Joel Eberle. – Winkeln: Jordan Höhener, Dominic Räber, Yanic Ammann, Marc Hörler, Lars Hörler, Yannic Kohler, Fabian Steinemann, Mika Binzen, Noah Eberle, Luca Rölli, Ruben Melim Almeida. – Verwarnungen: 27. Fabian Steinemann, 47. Noah Eberle, 53. Jordan Höhener, 61. Thomas Good, 66. Daniel Lipovac, 81. Marc Hörler, 90. Manuel Willi, 90. Dominic Räber, 97. Eric Stump – Ausschluss: 94. Manuel Willi.

