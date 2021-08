3. Liga, Gruppe 2 Last-Minute-Goal von Slobodan Aksic bringt Staad Unentschieden gegen Rebstein Im zweiten Spiel der neuen Saison spielen Rebstein und Staad 1:1 unentschieden.

(chm)

Kurz vor der Halbzeitpause gelang Rebstein der erste Treffer der Partie. Philip Baumgartner traf in der 40. Minute zum 1:0. Der Ausgleich fiel erst in der Nachspielzeit: Slobodan Aksic traf in der 92. Minute für Rebstein zum Ausgleich.

Im Spiel gab es total sieben Karten. Bei Staad gab es vier gelbe Karten. Bei Rebstein erhielten Elion Sopi (64.), Rico Köppel (90.) und Farid Fousseni (95.) eine gelbe Karte.

Rebstein steht mit vier Punkten auf Rang 5. Rebstein spielt zum nächsten Mal auf fremdem Terrain gegen FC Rheineck 1. Die Partie findet am 4. September statt (17.30 Uhr, Stapfenwies, Rheineck).

Nach dem zweiten Spiel steht Staad mit vier Punkten auf dem ersten Rang. Für Staad geht es in einem Heimspiel gegen FC Rüthi 1 weiter. Zu diesem Spiel kommt es am 4. September (17.00 Uhr, Bützel, Staad).

Telegramm: FC Rebstein 1 - FC Staad 1 1:1 (1:0) - Birkenau, Rebstein – Tore: 40. Philip Baumgartner 1:0. 92. Slobodan Aksic 1:1. – Rebstein: Dominik Roth, Florian Nüesch, Sascha Haltiner, Philip Baumgartner, Farid Fousseni, Simon Schranz, Alessio Celentano, Rico Köppel, Andrej Dursun, Andrin Cabezas, Valentino Tomasic. – Staad: Luca Buschauer, Mattia Morgante, Luca Grab, Livio Dudli, Marko Kostadinovic, Andri Knellwolf, Ivan Zaric, Gazmend Morina, Dragan Vasic, Pascal Nussbaum, Slobodan Aksic. – Verwarnungen: 19. Dragan Vasic, 64. Elion Sopi, 68. Elmir Balagic, 69. Gazmend Morina, 72. Slobodan Aksic, 90. Rico Köppel, 95. Farid Fousseni.

Alle Spiele des Tages in der 3. Liga, Gruppe 2: FC Rebstein 1 - FC Staad 1 1:1, FC Altstätten 1 - FC Buchs 1 1:1

Tabelle: 1. FC Staad 1 2 Spiele/4 Punkte (9:1). 2. FC Buchs 1 2/4 (4:2), 3. FC Altstätten 1 2/4 (3:2), 4. FC Triesen 1 2/4 (7:3), 5. FC Rebstein 1 2/4 (2:1), 6. FC Schaan 1 2/3 (7:3), 7. FC Diepoldsau-Schmitter 1 2/3 (6:4), 8. USV Eschen/Mauren 2 2/3 (3:8), 9. FC Rüthi 1 2/3 (4:3), 10. FC Triesenberg 1 2/1 (2:6), 11. FC Widnau 2 2/0 (1:11), 12. FC Rheineck 1 2/0 (1:5).

Mehr Details zum Spiel und zur 3. Liga, Gruppe 2 finden Sie auf der Website des OFV. Zurück zur regionalen Übersicht: St. Gallen/Gossau/Rorschach, Thurgau, Wil, Toggenburg, Appenzellerland, Werdenberg/Obertoggenburg oder Rheintal.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 30.08.2021 13:55 Uhr.