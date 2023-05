3. Liga, Gruppe 3 Last-Minute-Goal von Silvan Nigg bringt Niederwil Unentschieden gegen Gossau Im Spiel zwischen Niederwil und Gossau hat es zwar viele Tore gegeben, aber keinen Sieger. Die Teams trennten sich 4:4.

Gossau war dreimal in Führung. Niederwil lag einmal vorne. Den Ausgleich zum 4:4 schaffte Niederwil in der 94. Minute.

Kein Team konnte sich mit mehr als einem Tor absetzen. Nach jedem Führungstor gelang dem jeweils anderen Team wieder der Ausgleich.

In der 88. Minute ging Gossau zunächst 4:3 in Führung. Der Treffer fiel mittels Penalty. Nur gerade sechs Minuten nach dem 4:3 (88. Miunte) traf Silvan Nigg für Niederwil in der 94. Minute zum 4:4-Ausgleich.

Die Torschützen für Niederwil waren: Adrian Kaufmann (2 Treffer), Silvan Nigg (1 Treffer) und Michael Keller (1 Treffer). Bei Gossau schoss Luca Altherr gleich zwei Tore. Die weiteren Torschützen für Gossau waren: Edin Mujkanovic (1 Treffer) und Altin Demaj (1 Treffer).

Bei Gossau sah Ueli Treichler (55.) die rote Karte. Gelbe Karten sahen zudem Ueli Treichler (30.), David Pavlovic (74.) und Zlatibor Kovacevic (93.). Eine einzige gelbe Karte gab es bei Niederwil, Jamie Albrecht (64.) kassierte sie.

Keine Änderung in der Tabelle für Niederwil: Mit 26 Punkten liegt das Team auf Rang 8. Niederwil hat bisher achtmal gewonnen, zehnmal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Niederwil spielt zum nächsten Mal in einem Auswärtsspiel gegen FC Appenzell 1 (Platz 11). Diese Begegnung findet am 4. Juni statt (16.00 Uhr, Schaies, Appenzell).

Für Gossau hat sich die Tabellensituation mit dem Unentschieden nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 34 Punkten auf Rang 5. Gossau hat bisher zehnmal gewonnen, sechsmal verloren und viermal unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel kriegt es Gossau zuhause mit seinem Tabellennachbarn FC Staad 1 (Platz 6) zu tun. Diese Begegnung findet am 4. Juni statt (16.00 Uhr, Buechenwald, Gossau).

Telegramm: FC Niederwil 1 - FC Gossau 2 4:4 (2:2) - Schule Niederwil, Niederwil – Tore: 8. Adrian Kaufmann (Penalty) 1:0.16. Altin Demaj 1:1. 28. Luca Altherr 1:2. 37. Adrian Kaufmann 2:2. 60. Edin Mujkanovic 2:3. 71. Michael Keller 3:3. 88. Luca Altherr (Penalty) 3:4.94. Silvan Nigg 4:4. – Niederwil: Leandro Dürr, Cyrill Manser, Silvan Nigg, Jonas Thaler, Jonas Züger, Robin Kuratli, Adrian Kaufmann, Rico Wick, Aaron Stettler, Noah Scheiwiller, Leander Zingg. – Gossau: Fabian Müller, Dean Meier, Zino Coppola, Kevin Betz, Ueli Treichler, Yven Steiger, David Pavlovic, Simone Loprete, Edin Mujkanovic, Luca Altherr, Altin Demaj. – Verwarnungen: 30. Ueli Treichler, 64. Jamie Albrecht, 74. David Pavlovic, 93. Zlatibor Kovacevic – Ausschluss: 55. Ueli Treichler.

Alle Spiele dieser Woche in der 3. Liga, Gruppe 3:

Tabelle

