2. Liga, Gruppe 1 Last-Minute-Goal von Ramon Gartmann bringt Mels Unentschieden gegen St. Margrethen Im Spiel zwischen St. Margrethen und Mels gibt es keinen Sieger. Die Teams trennen sich 2:2 unentschieden.

Erst in der Schlussphase holte Mels einen Rückstand auf und rettete sich noch einen Punkt. Das erste Tor der Partie erzielte Ramon Gartmann für Mels. In der 8. Minute traf er zum 1:0. In der 31. Minute traf Rilind Shala für St. Margrethen zum 1:1-Ausgleich. Nurkan Ibrahimi traf in der 80. Minute. Es war die Führung zum 2:1 für St. Margrethen. Zum Ausgleich für Mels traf Ramon Gartmann in der 86. Minute.

Bei Mels erhielten Daniel Lipovac (39.), Luca Di Nita (53.) und Thomas Starcevic (81.) eine gelbe Karte. Bei St. Margrethen erhielten Albert Prenaj (18.) und Sevalj Ljatifi (76.) eine gelbe Karte.

St. Margrethen bleibt trotz dem Unentschieden am Tabellenende. Das Team hat nach neun Spielen vier Punkte auf dem Konto. St. Margrethen hat bisher einmal gewonnen, siebenmal verloren und einmal unentschieden gespielt.

St. Margrethen trifft im nächsten Spiel auswärts auf FC Uzwil 2 (Platz 11). Die Teams tragen ein Kellerduell aus. Zu diesem Spiel kommt es am 29. Oktober (18.30 Uhr, Rüti, Henau).

Für Mels hat sich die Tabellensituation mit dem Unentschieden nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 13 Punkten auf Rang 7. Mels hat bisher dreimal gewonnen, zweimal verloren und viermal unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel kriegt es Mels in einem Heimspiel mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das erstklassierte Team FC Vaduz 2. Diese Begegnung findet am 30. Oktober statt (14.00 Uhr, Tiergarten, Mels).

Telegramm: FC St. Margrethen 1 - FC Mels 1 2:2 (1:1) - Rheinau St. Margrethen, St. Margrethen – Tore: 8. Ramon Gartmann 0:1. 31. Rilind Shala 1:1. 80. Nurkan Ibrahimi 2:1. 86. Ramon Gartmann 2:2. – St.Margrethen: Bejadin Sazimanoski, Valdon Axhija, Albert Prenaj, Furkan Sarac, Fabian Gashi, Luciano Simonelli Deveza, Rilind Shala, Mergim Osmani, Nurkan Ibrahimi, Sevalj Ljatifi, Serkan Aktas. – Mels: Claudio Dosch, Robin Marthy, Luca Di Nita, Lauro Gurzeler, Pierin Gantenbein, Ramon Gartmann, Manuel Willi, Daniel Lipovac, Veton Aliji, Pablo Müller, Marco Kohler. – Verwarnungen: 18. Albert Prenaj, 39. Daniel Lipovac, 53. Luca Di Nita, 76. Sevalj Ljatifi, 81. Thomas Starcevic.

