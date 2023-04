Frauen 2. Liga Last-Minute-Goal von Nicole Gartmann bringt Ems Unentschieden gegen Weinfelden-Bürglen Im Spiel zwischen Weinfelden-Bürglen und Ems gibt es keinen Sieger. Die Teams trennen sich 2:2 unentschieden.

(chm)

Erst in der Schlussphase holte Ems einen Rückstand auf und rettete sich noch einen Punkt. Den Auftakt machte Laila Bonderer, die in der 32. Minute für Ems zum 1:0 traf. Gleichstand war in der 42. Minute hergestellt: Rita De Oliveira Gomes traf für Weinfelden-Bürglen. Das Tor von Joelle Hauenschild in der 83. Minute bedeutete die 2:1-Führung für Weinfelden-Bürglen. Ems glich in der 86. Minute durch Nicole Gartmann aus.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Gelbe Karten gab es bei Ems für Cris Raselli (86.) und Bianca Flury (89.). Weinfelden-Bürglen blieb ohne Karte.

Weinfelden-Bürglen kann sich trotz dem Punktegewinn nicht vom Tabellenende lösen. Nach 14 Spielen hat das Team acht Punkte. Weinfelden-Bürglen hat bisher einmal gewonnen, achtmal verloren und fünfmal unentschieden gespielt.

Für Weinfelden-Bürglen geht es auswärts gegen FC Romanshorn 1 (Platz 7) weiter. Diese Begegnung findet am 6. Mai statt (19.15 Uhr, Weitenzelg, Romanshorn).

Für Ems hat sich die Tabellensituation mit dem Unentschieden nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 13 Punkten auf Rang 10. Ems hat bisher dreimal gewonnen, achtmal verloren und viermal unentschieden gespielt.

Ems tritt im nächsten Spiel in einem Auswärtsspiel gegen das Spitzenteam von FC Widnau 1 an, das derzeit auf Platz 1 liegt. Diese Begegnung findet am Dienstag (2. Mai) statt (20.15 Uhr, Aegeten, Widnau).

Telegramm: FC Weinfelden-Berg 1 Grp. - FC Ems 1 Grp. 2:2 (1:1) - Güttingersreuti, Weinfelden – Tore: 32. Laila Bonderer 0:1. 42. Rita De Oliveira Gomes 1:1. 83. Joelle Hauenschild 2:1. 86. Nicole Gartmann 2:2. – WeinfeldenBuerglen: Lara Siegwart, Asia Stelitano, Jana Riva, Salome Kutter, Alissia Milone, Nadia Bernet, Michelle Alder, Nadine Scheurer, Alessandra Hagen, Rita De Oliveira Gomes, Pascale Merz. – Ems: Nathalie Sommer, Laura Hubert, Tatjana Darms, Nicole Gartmann, Lea Tschalèr, Leonore Holstein, Cris Raselli, Giulia Fasser, Nicole Walker, Laila Bonderer, Bianca Flury. – Verwarnungen: 86. Cris Raselli, 89. Bianca Flury.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 30.04.2023 14:28 Uhr.