Frauen 2. Liga Last-Minute-Goal von Monica Meijer bringt Rapperswil-Jona Unentschieden gegen Ems Das Resultat im Spiel zwischen Ems und Rapperswil-Jona lautet 1:1.

Die Tore fielen erst in der zweiten Halbzeit. In der 74. Minute schoss Bianca Flury das 1:0. Der Ausgleich fiel in den letzten Spielminuten. Monica Meijer traf in der 85. Minute für Ems zum Ausgleich.

Bei Ems erhielten Laila Bonderer (22.) und Cris Raselli (89.) eine gelbe Karte. Bei Rapperswil-Jona erhielten Laura Marchionna (68.) und Patrizia Altorfer (86.) eine gelbe Karte.

Die Tabellensituation hat sich für Ems nicht verändert. Mit zwölf Punkten liegt das Team auf Rang 9. Ems hat bisher dreimal gewonnen, sechsmal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel kriegt es Ems auf fremdem Terrain mit seinem Tabellennachbarn FC Triesen 1 Grp. (Platz 8) zu tun. Diese Begegnung findet am 16. April statt (17.00 Uhr, Blumenau, Triesen).

Für Rapperswil-Jona hat sich die Tabellensituation mit dem Unentschieden nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 19 Punkten auf Rang 3. Rapperswil-Jona hat bisher fünfmal gewonnen, dreimal verloren und viermal unentschieden gespielt.

Für Rapperswil-Jona geht es zuhause gegen FC Romanshorn 1 (Platz 5) weiter. Die Partie findet am 16. April statt (11.00 Uhr, Grünfeld, Jona).

Telegramm: FC Ems 1 Grp. - FC Rapperswil-Jona 2 1:1 (0:0) - EMS – Tore: 74. Bianca Flury 1:0. 85. Monica Meijer 1:1. – Ems: Nathalie Sommer, Laura Hubert, Bianca Flury, Nicole Gartmann, Lea Tschalèr, Flavia Lutz, Cris Raselli, Giulia Fasser, Romina Cavegn, Tatjana Darms, Laila Bonderer. – Rapperswil-Jona: Kyra Blust, Sari Bürer, Luana Ammann, Alessia Christen, Indira Stalder, Patrizia Altorfer, Damiana Antonazzo, Laura Marchionna, Laura Jacoviello, Corina Kämpfer, Anna Sofia Züger. – Verwarnungen: 22. Laila Bonderer, 68. Laura Marchionna, 86. Patrizia Altorfer, 89. Cris Raselli.

