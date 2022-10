Frauen 2. Liga Last-Minute-Goal von Melina Meyer bringt Triesen Unentschieden gegen Uzwil Im Spiel zwischen Triesen und Uzwil hat es zwar viele Tore gegeben, aber keinen Sieger. Die Teams trennten sich 3:3.

(chm)

Beide Teams gingen im Spiel einmal in Führung. Den Ausgleich zum 3:3 schaffte Triesen in der 91. Minute.

Uzwil war zwischenzeitlich mit 3:1 (22. Minute) in Führung, konnte den Vorsprung aber nicht über die Runden bringen.

In der 21. Minute erzielte Alissa Lenz für Uzwil die 2:1-Führung. Romyna Wirth sorgte in der 22. Spielminute für den Zwei-Tore-Vorsprung (3:1) für Uzwil. Der Anschlusstreffer für Triesen zum 2:3 kam in der 27. Minute. Verantwortlich dafür war Mia Rinderer. Kurz vor Schluss, in der 91. Minute, traf Melina Meyer für Triesen zum 3:3-Ausgleich.

Auch Triesen war im Spiel zeitweise vorne gelegen, nämlich 1:0 (10. Minute).

Trotz einer 70 Minuten andauernden Führung ging Uzwil lediglich mit einem einzigen Punkt aus der Partie.

Im Spielbericht sind keine Karten verzeichnet.

Dank dem Unentschieden ist Triesen nicht mehr Letzter in der Tabelle: Das Team liegt mit vier Punkten auf Rang 10. Es macht einen Platz gut. Neu am Tabellenende liegt FC Au-Berneck 05 1. Triesen hat bisher einmal gewonnen, viermal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel kriegt es Triesen auf fremdem Terrain mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das drittklassierte Team FC Rapperswil-Jona 2. Diese Begegnung findet am 9. Oktober statt (11.00 Uhr, Grünfeld, Jona).

Das Unentschieden bringt Uzwil in der Tabelle einen Platz nach vorne. Das Team liegt neu mit zehn Punkten auf Rang 2. Uzwil hat bisher dreimal gewonnen, einmal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Uzwil bestreitet als nächstes zuhause das Spitzenspiel gegen das erstplatzierte Team FF Toggenburg 1 Grp. Das Spiel findet am 9. Oktober statt (13.00 Uhr, Rüti, Henau).

Telegramm: FC Triesen 1 Grp. - FC Uzwil 1 3:3 (2:3) - Blumenau, Triesen – Tore: 10. Elena Lohner 1:0. 12. Romyna Wirth 1:1. 21. Alissa Lenz 1:2. 22. Romyna Wirth 1:3. 27. Mia Rinderer 2:3. 91. Melina Meyer 3:3. – Triesen: Ana Maria Lopez Correa, Seraina Aggeler, Elena Patsch, Sina Kollmann, Elena Lohner, Ladina Good, Jasmin Ackermann, Lena Ott, Tanja Sprecher, Eva Fasel, Mia Rinderer. – Uzwil: Laura Egli, Luana Curaba, Luana Specchia, Jana Vettiger, Silja Weibel, Clarissa Jung, Fabienne Gämperle, Jara Bollhalder, Alissa Lenz, Lenja Bernhardsgrütter, Stefanie Lämmler. – Verwarnungen: Keine Karten im Spielbericht.

Alle Spiele dieser Woche in der Frauen 2. Liga:

