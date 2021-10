4. Liga, Gruppe 3 Last-Minute-Goal von Marcel Seitz bringt Montlingen Unentschieden gegen Au-Berneck 05 Im Spiel zwischen Montlingen und Au-Berneck 05 hat es zwar viele Tore gegeben, aber keinen Sieger. Die Teams trennten sich 3:3.

(chm)

Das erste Tor der Partie erzielte Herbert Kühne für Montlingen. In der 8. Minute traf er zum 1:0. Mit seinem Tor in der 12. Minute brachte Marcel Seitz Montlingen mit zwei Treffern 2:0 in Führung. Die 33. Minute brachte für Au-Berneck 05 den Anschlusstreffer zum 1:2. Erfolgreich war Janis Lentini.

Der Ausgleich für Au-Berneck 05 fiel in der 53. Minute, als erneut Janis Lentini traf. Au-Berneck 05 ging in der 59. Minute 3:2 in Führung, als Darryl Thurnherr ins eigene Tor traf. In der 90. Minute traf Marcel Seitz für Montlingen zum 3:3-Ausgleich.

Im Spiel gab es total sechs Karten. Vier gelbe Karten zeigte der Schiedsrichter Spielern von Au-Berneck 05. Bei Montlingen erhielten Raffael Räss (46.) und Marcel Siegler (54.) eine gelbe Karte.

In seiner Gruppe hat Montlingen den höchsten Tore-Schnitt pro Spiel. Im Schnitt erzielt das Team 2.9 Tore pro Spiel. Das ist die Bilanz nach neun Spielen, in denen die Offensive 26 Tore erzielte.

Nach dem Unentschieden verliert Montlingen einen Platz in der Tabelle und liegt neu mit 16 Punkten auf Rang 4. Montlingen hat bisher fünfmal gewonnen, dreimal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Für Montlingen geht es nach der Winterpause daheim gegen FC Heiden 1 (Platz 3) weiter. Die Partie findet am 2. April statt (17.00 Uhr, Kolbenstein, Montlingen).

Für Au-Berneck 05 hat sich die Tabellensituation mit dem Unentschieden nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit neun Punkten auf Rang 8. Au-Berneck 05 hat bisher zweimal gewonnen, viermal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Au-Berneck 05 spielt das nächste Spiel nach der Winterpause in einem Auswärtsspiel gegen FC Triesenberg 2 (Platz 9). Diese Begegnung findet am 1. April statt (20.00 Uhr, Leitawies, Triesenberg).

Telegramm: FC Montlingen 2 - FC Au-Berneck 05 2 3:3 (2:1) - Kolbenstein, Montlingen – Tore: 8. Herbert Kühne 1:0. 12. Marcel Seitz 2:0. 33. Janis Lentini 2:1. 53. Janis Lentini 2:2. 59. Eigentor (Darryl Thurnherr) 2:3.90. Marcel Seitz 3:3. – Montlingen: Lars Frei, Marcel Seitz, Darryl Thurnherr, Julian Dietsche, Silvio Räss, Michael Dietrich, Herbert Kühne, Fabian Baumgartner, Marcel Siegler, Fabian Wüst, Raffael Räss. – Au-Berneck 05: Fabian Scheier, Till Nüesch, Andreas Sieber, Marc Weder, Tim Federer, Kushtrim Hajrullahu, Rosario Conidi, Florian Knaus, Maid Pjanic, Janis Lentini, Agan Fazliu. – Verwarnungen: 45. Tim Federer, 46. Raffael Räss, 54. Marcel Siegler, 69. Maid Pjanic, 74. Fitim Kupa, 90. Mauro Steccanella.

Alle Spiele des Tages in der 4. Liga, Gruppe 3: FC Montlingen 2 - FC Au-Berneck 05 2 3:3, FC Heiden 1 - FC Triesenberg 2 4:0

Tabelle: 1. FC Ruggell 2 9 Spiele/19 Punkte (21:10). 2. USV Eschen/Mauren 3 9/18 (20:14), 3. FC Heiden 1 9/17 (23:12), 4. FC Montlingen 2 9/16 (26:17), 5. FC Rebstein 2a 8/14 (24:12), 6. FC Altstätten 2 9/13 (23:19), 7. FC Rheineck 2 8/12 (12:19), 8. FC Au-Berneck 05 2 9/9 (10:17), 9. FC Triesenberg 2 9/6 (10:20), 10. FC Staad 2 9/2 (8:37).

Mehr Details zum Spiel und zur 4. Liga, Gruppe 3 finden Sie auf der Website des OFV.

