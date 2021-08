3. Liga Last-Minute-Goal von Magdalena Marojevic bringt Chur Unentschieden gegen Widnau im Auftaktspiel Zum Saisonauftakt spielen Widnau und Chur 2:2 unentschieden.

(chm)

Zweimal legte Widnau vor, zweimal glich Chur aus. So teilten sich die Teams die Punkte.

Den Auftakt machte Lenya Haltiner, die in der 6. Minute für Widnau zum 1:0 traf. Gleichstand (1:1) hiess es wieder in der 30. Minute, als Sara Chindamo für Chur traf. Emma Dietsche schoss Widnau in der 53. Minute zur 2:1-Führung.

Chur gelang der Ausgleich in letzter Minute, als Magdalena Marojevic in der 88. Minute zum 2:2 traf.

Im Spielbericht sind keine Karten verzeichnet.

Widnau liegt nach Spiel 1 auf Rang 6. Widnau trifft im nächsten Spiel auswärts auf das stark gestartete Team FC Wittenbach 1. Zu diesem Spiel kommt es am 28. August (19.15 Uhr, Grüntal Wittenbach, Wittenbach).

Chur liegt nach Spiel 1 auf Rang 5. Chur spielt zum nächsten Mal daheim gegen FC Uzwil 2. Zu diesem Spiel kommt es am 29. August (14.00 Uhr, Ringstrasse, Chur).

Telegramm: FC Widnau 2 - Chur 97 1 Grp. 2:2 (1:1) - Aegeten, Widnau – Tore: 6. Lenya Haltiner 1:0. 30. Sara Chindamo 1:1. 53. Emma Dietsche 2:1. 88. Magdalena Marojevic 2:2. – Widnau: Linn Nina Eschenmoser, Elea Lüchinger, Lina Kehl, Noëlle Keel, Jannine Egger, Nicole Meier, Lenya Haltiner, Isabelle Wiebach, Emma Dietsche, Mailin Löhrer, Selina Rechsteiner. – Chur: Chiara Beccaria, Giulia Defuns, Maria Viktoria Gucanin Gazibaric, Luana Manieri, Soraya Dorji, Jana Marti, Kim Born, Sara Chindamo, Ragavi Mahendrarajah, Magdalena Marojevic, Seraina Jörg. – Verwarnungen: Keine Karten im Spielbericht.

Alle Spiele des Tages in der 3. Liga: FC Widnau 2 - Chur 97 1 Grp. 2:2, FC Uzwil 2 - FC Münsterlingen-Berg 1 Grp. 1:2, FC Gossau 1 - FC Balzers 2 Grp. 2:3, FC Kirchberg 2 Grp. - FC Wittenbach 1 1:3, FC Uznach 1 - FC Weinfelden-Bürglen 1 0:2

Tabelle: 1. FC Wittenbach 1 1 Spiel/3 Punkte (3:1). 2. FC Weinfelden-Bürglen 1 1/3 (2:0), 3. FC Balzers 2 Grp. 1/3 (3:2), 4. FC Münsterlingen-Berg 1 Grp. 1/3 (2:1), 5. Chur 97 1 Grp. 1/1 (2:2), 6. FC Widnau 2 1/1 (2:2), 7. FC Frauenfeld 1 0/0 (0:0), 8. FC Gossau 1 1/0 (2:3), 9. FC Uzwil 2 1/0 (1:2), 10. FC Kirchberg 2 Grp. 1/0 (1:3), 11. FC Uznach 1 1/0 (0:2).

Mehr Details zum Spiel und zur 3. Liga finden Sie auf der Website des OFV.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 22.08.2021 15:38 Uhr.