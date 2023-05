2. Liga, Gruppe 2 Last-Minute-Goal von Kaan Polat bringt Linth Unentschieden gegen Wattwil Bunt 1929 Je ein Punkt für Linth und Wattwil Bunt 1929: Die Teams trennen sich 2:2

(chm)

Erst in der Schlussphase holte Linth einen Rückstand auf und rettete sich noch einen Punkt. Das erste Tor der Partie erzielte Marc Giger für Linth. In der 30. Minute traf er zum 1:0. Der Ausgleichstreffer fiel in Minute 68, als Christoph Schneider für Wattwil Bunt 1929 erfolgreich war. In der 89. Minute war es an Edonit Gashi, Wattwil Bunt 1929 2:1 in Führung zu bringen. Der Ausgleich für Linth fiel in der 94. Minute (Kaan Polat).

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Eine Verwarnung gab es für Linth, nämlich für Marc Giger (67.). Eine Verwarnung gab es für Wattwil Bunt 1929, nämlich für Maximilien Schönenberger (52.).

Linth bleibt trotz dem Unentschieden am Tabellenende. Die Mannschaft steht nach 18 Spielen bei 14 Punkten. Linth hat bisher dreimal gewonnen, zehnmal verloren und fünfmal unentschieden gespielt.

Linth tritt im nächsten Spiel in einem Auswärtsspiel gegen das Spitzenteam von FC Arbon 05 1 an, das derzeit auf Platz 1 liegt. Die Partie findet am 23. Mai statt (20.00 Uhr, Stacherholz, Arbon).

Das Unentschieden bringt Wattwil Bunt 1929 in der Tabelle einen Platz nach vorne. Das Team liegt neu mit 26 Punkten auf Rang 3. Wattwil Bunt 1929 hat bisher siebenmal gewonnen, sechsmal verloren und fünfmal unentschieden gespielt.

Wattwil Bunt 1929 spielt in der nächsten Partie daheim gegen einen nominell schwächeren Gegner: SC Bronschhofen 1 (Rang 9). Diese Begegnung findet am 21. Mai statt (14.00 Uhr, Grüenau, Wattwil).

Telegramm: FC Linth 04 2 - FC Wattwil Bunt 1929 1 2:2 (1:0) - Allmeind Niederurnen, Niederurnen – Tore: 30. Marc Giger 1:0. 68. Christoph Schneider 1:1. 89. Edonit Gashi 1:2. 94. Kaan Polat 2:2. – Linth: Elvedin Jakupovic, Ronnie Aeberli, Philip Skorjanec, Joel Zürni, Dennis Aberia, Eray Erbinel, Nicolas Braunschweig, Marc Giger, Bleon Ramadani, Florind Redzepi, Levin Schindler. – Wattwil Bunt 1929: Marko Vukovic, Christoph Schneider, Romario Mladenovic, Michael Scherrer, Marvin Romer, Arton Ibraimi, Haxhi Shala, Yannic Porchet, Gabriel Simonovic, Maximilien Schönenberger, Sasha Fernandez. – Verwarnungen: 52. Maximilien Schönenberger, 67. Marc Giger.

