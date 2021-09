4. Liga, Gruppe 2 Last-Minute-Goal von Jesse Neuhaus bringt Chur Unentschieden gegen Triesen Je ein Punkt für Chur und Triesen: Die Teams trennen sich 1:1

(chm)

Die Tore fielen erst in der zweiten Halbzeit. In der 69. Minute schoss Luke Seger das 0:1. Das Tor fiel per Elfmeter. Der Ausgleich fiel erst in der Nachspielzeit: Jesse Neuhaus traf in der 93. Minute für Triesen zum Ausgleich.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Gelbe Karten gab es bei Triesen für Niklas Brötz (81.) und Gian Horst Zech (90.). Eine Verwarnung gab es für Chur, nämlich für Nino Good (79.).

Chur verbessert sich in der Tabelle von Rang 8 auf 7. Das Team hat zwei Punkte. Chur hat bisher noch nie gewonnen. Zweimal spielte das Team unentschieden. Zwei Spiele gingen verloren.

Chur trifft im nächsten Spiel auswärts auf FC Trübbach 1 (Platz 10). Die Teams tragen ein Kellerduell aus. Das Spiel findet am 26. September statt (14.00 Uhr, Gufalons, Trübbach).

In der Tabelle verbessert sich Triesen von Rang 10 auf 9. Das Team hat einen Punkt. Triesen hat bisher noch nie gewonnen. Einmal spielte das Team unentschieden. Drei Spiele gingen verloren.

Für Triesen geht es in einem Auswärtsspiel gegen FC Balzers 2 (Platz 6) weiter. Das Spiel findet am 18. September statt (14.30 Uhr, Rheinau Balzers, Balzers).

Telegramm: Chur 97 2b - FC Triesen 2 1:1 (0:0) - Ringstrasse, Chur – Tore: 69. Luke Seger (Penalty) 0:1.93. Jesse Neuhaus 1:1. – Chur: Alexander Silva Suznjevic, Khalil Gasem, Nino Good, Andrea Ricchiello, Cristopher Machado Calcada, Luca Laudonia, Jesse Neuhaus, Rishi Thayapararajah, Lucas Oliveira Batista, Nico Walser, Leandro Degani. – Triesen: Aaron Salzgeber, Felix Urban, Berzad Spahic, Therry Brunner, Timo Banzer, Nico Tschui, Dominik Heeb, Nihad Rami, Abdallah Hassan, Anthony Denny Cristofaro, Luke Seger. – Verwarnungen: 79. Nino Good, 81. Niklas Brötz, 90. Gian Horst Zech.

Alle Spiele des Tages in der 4. Liga, Gruppe 2: FC Sevelen 1 - FC Balzers 2 2:4, FC Buchs 2 - FC Haag 1 4:1, FC Grabs 1 - FC Trübbach 1 1:0, Chur 97 2b - FC Triesen 2 1:1

Tabelle: 1. FC Grabs 1 4 Spiele/10 Punkte (13:2). 2. FC Sevelen 1 4/9 (14:6), 3. FC Buchs 2 4/9 (13:6), 4. FC Gams 1 4/9 (19:11), 5. FC Haag 1 4/9 (11:9), 6. FC Balzers 2 4/6 (12:12), 7. Chur 97 2b 4/2 (3:12), 8. FC Sargans 2 4/2 (5:8), 9. FC Triesen 2 4/1 (2:13), 10. FC Trübbach 1 4/0 (2:15).

Mehr Details zum Spiel und zur 4. Liga, Gruppe 2 finden Sie auf der Website des OFV. Zurück zur regionalen Übersicht: St. Gallen/Gossau/Rorschach, Thurgau, Wil, Toggenburg, Appenzellerland, Werdenberg/Obertoggenburg oder Rheintal.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 13.09.2021 01:06 Uhr.