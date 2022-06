3. Liga, Gruppe 3 Last-Minute-Goal von Gianni Colonna bringt Wittenbach Unentschieden gegen Brühl Je ein Punkt für Brühl und Wittenbach: Die Teams trennen sich 1:1

(chm)

Es sollte bis in die Schlussphase dauern, ehe Brühl das erste Tor der Partie gelang. In der 80. Minute schoss Cherito Javier Halter Mosquea das 1:0. Der Ausgleich fiel in den letzten Spielminuten. Gianni Colonna traf in der 90. Minute für Brühl zum Ausgleich.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Bei Brühl sah Manuel Laski (90.) die rote Karte. Gelb erhielt Mirko Milic (56.). Eine einzige gelbe Karte gab es bei Wittenbach, Joel Pfister (66.) kassierte sie.

Brühl hat die zweitbeste Torbilanz der Gruppe. Im Schnitt erzielt das Team 2.2 Tore pro Spiel. Das ist die Bilanz nach 20 Spielen, in denen die Offensive 45 Tore erzielte.

Brühl bleibt in der Tabelle am gleichen Ort. 43 Punkte bedeuten Rang 2. Brühl hat bisher 14mal gewonnen, fünfmal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Brühl spielt in der nächsten Partie zuhause gegen einen nominell schwächeren Gegner: FC Appenzell 1 (Rang 10). Diese Begegnung findet am Montag (6. Juni) statt (16.00 Uhr, Paul).

Für Wittenbach hat sich die Tabellensituation mit dem Unentschieden nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 29 Punkten auf Rang 6. Wittenbach hat bisher neunmal gewonnen, neunmal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel kriegt es Wittenbach auswärts mit seinem Tabellennachbarn FC Zuzwil 1 (Platz 5) zu tun. Zu diesem Spiel kommt es am Montag (6. Juni) (16.00 Uhr, Gemeindesportplatz Zuzwil, Zuzwil).

Telegramm: SC Brühl 2 - FC Wittenbach 1 1:1 (0:0) - Paul – Tore: 80. Cherito Javier Halter Mosquea 1:0. 90. Gianni Colonna 1:1. – Brühl: Arif Celebi, Claudio Bissegger, Abdifatah Mohamed Abdilahi Awed, Blerim Adzijaj, Elia Rosalen, Albinot Mehmeti, Marko Torlakovic, Mark Lekaj, Cherito Javier Halter Mosquea, Manuel Laski, Joel Ammann. – Wittenbach: Severin Stricker, Yves Oertle, Joel Pfister, Dominik Eisenhut, Ramon Mahr, Lukas Hungerbühler, Moritz Angehrn, Loris Flück, Diego Cassani, Luca Brülisauer, Ciro Marino. – Verwarnungen: 56. Mirko Milic, 66. Joel Pfister – Ausschluss: 90. Manuel Laski.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 04.06.2022 03:28 Uhr.