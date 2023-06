4. Liga, Gruppe 4 Last-Minute-Goal von Fabio Moscara bringt Rorschach-Goldach Unentschieden gegen Steinach Das Resultat im Spiel zwischen Steinach und Rorschach-Goldach lautet 1:1.

(chm)

In der 17. Minute schoss Elia Benedetti das 1:0. Der Ausgleich fiel in den letzten Spielminuten. Fabio Moscara traf in der 86. Minute für Steinach zum Ausgleich.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Bei Steinach erhielten Yanic Signer (35.) und Pascal Koster (85.) eine gelbe Karte. Eine einzige gelbe Karte gab es bei Rorschach-Goldach, Fabio Moscara (35.) kassierte sie.

In der Abwehr gehört Steinach zu den Besten: Durchschnittlich muss die Defensive 1.1 Tore pro Partie hinnehmen (Rang 2).

Die Tabellensituation hat sich für Steinach nicht verändert. Mit 31 Punkten liegt das Team auf Rang 3. Steinach hat bisher neunmal gewonnen, dreimal verloren und viermal unentschieden gespielt.

Für Steinach ist kein weiteres Spiel mehr angesetzt in diesem Jahr.

Rorschach-Goldach bleibt trotz dem Unentschieden auf dem ersten Platz. Das Team hat nunmehr 35 Punkte. Rorschach-Goldach hat bisher elfmal gewonnen, dreimal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Für Rorschach-Goldach ist auch kein weiteres Spiel mehr angesetzt in diesem Jahr.

Telegramm: FC Steinach 2 - FC Rorschach-Goldach 17 2 1:1 (1:0) - Bleiche, Steinach – Tore: 17. Elia Benedetti 1:0. 86. Fabio Moscara 1:1. – Steinach: Sebastian Etter, Pascal Koster, Andrea Fabio Brunner, Yanic Signer, Sven Baumann, Robin Eberle, Jeffrey Tobler, Jan Stoller, Jonas Fischer, Joel Chischè, Elia Benedetti. – Rorschach-Goldach: Michele La Bella, Simon Hafner, Yves Rusch, Marco Büchel, Philipp Joos, Patrick Scheier, Diogo Da Costa Lopes, Lindor Serifi, Flavio Raimondi, Daniele Campobasso, Fabian Büchler. – Verwarnungen: 35. Yanic Signer, 35. Fabio Moscara, 85. Pascal Koster.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 11.06.2023 13:24 Uhr.