2. Liga, Gruppe 2 Last-Minute-Goal von Eric Hauser bringt Steinach Unentschieden gegen Henau 2:2 lautet das Resultat zwischen Henau und Steinach. Die Teams teilen sich die Punkte.

(chm)

Steinach geriet zweimal in Rückstand, holte sich aber dank dem Ausgleich in der 89. Minute doch noch einen Punkt.

Marvin Wiedemeier eröffnete in der 19. Minute das Skore, als er für Henau das 1:0 markierte. Es handelte sich um einen Penalty. Zum Ausgleich für Steinach traf Jamiro Gätzi in der 41. Minute. In der 67. Minute gelang Marvin Wiedemeier der Führungstreffer zum 2:1 für Henau.

Steinach gelang der Ausgleich in letzter Minute, als Eric Hauser in der 89. Minute zum 2:2 traf.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Gelbe Karten gab es bei Henau für Manuel Eberle (84.) und Manuel Bossart (87.). Eine Verwarnung gab es für Steinach, nämlich für Manuel Bellini (51.).

In seiner Gruppe hat Henau den höchsten Tore-Schnitt pro Spiel. Die total 49 Tore in 22 Spielen bedeuten einen Schnitt von 2.2 Toren pro Match.

Die Tabellensituation bleibt für Henau unverändert. Mit 27 Punkten liegt das Team auf Rang 9. Henau hat bisher sechsmal gewonnen, zehnmal verloren und sechsmal unentschieden gespielt.

Für Henau ist kein weiteres Spiel mehr angesetzt in diesem Jahr.

Nach dem Unentschieden büsst Steinach in der Tabelle ein und liegt neu mit 39 Punkten auf Rang 3. Es verliert einen Platz. Steinach hat bisher elfmal gewonnen, fünfmal verloren und sechsmal unentschieden gespielt.

Für Steinach ist auch kein weiteres Spiel mehr angesetzt in diesem Jahr.

Telegramm: FC Henau 1 - FC Steinach 1 2:2 (1:1) - Rüti, Henau – Tore: 19. Marvin Wiedemeier (Penalty) 1:0.41. Jamiro Gätzi 1:1. 67. Marvin Wiedemeier 2:1. 89. Eric Hauser 2:2. – Henau: Manuel Eberle, Sascha Schneider, David Marku, Paul Heine, Salvatore Palmieri, Matej Gojevic, Ivan Schwab, Marvin Wiedemeier, Jan Näf, Florian Tobias Huber, Dario Regazzoni. – Steinach: Jérôme Etter, Flavio Birchler, Jamiro Gätzi, Jérôme Eberle, Severin Schwendener, Mattia Turro, Michael Popp, Dario Germann, Tobias Bruderer, Manuel Bellini, André Filipe Baiao Silva. – Verwarnungen: 51. Manuel Bellini, 84. Manuel Eberle, 87. Manuel Bossart.

