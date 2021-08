3. Liga, Gruppe 3 Last-Minute-Goal von Dino Kolb bringt Bütschwil Unentschieden gegen Zuzwil zum Auftakt Zuzwil und Bütschwil teilen sich die Punkte im ersten Spiel der neuen Saison. Das Spiel geht 2:2 aus.

(chm)

Zweimal ging Zuzwil in Führung. Doch Bütschwil schaffte jeweils den Ausgleich.

Das erste Tor der Partie erzielte Tim Benz für Zuzwil. In der 38. Minute traf er zum 1:0. Gleichstand (1:1) hiess es wieder in der 59. Minute, als Elias Keller für Bütschwil traf. In der 76. Minute gelang Mark Prenrecaj der Führungstreffer zum 2:1 für Zuzwil. Der Ausgleich zum 2:2 fiel nur gerade neun Minuten später. Für Bütschwil traf Dino Kolb (85.).

Gelbe Karten gab es bei Zuzwil für Dominik Egli (53.) und Sven Benz (83.). Gelbe Karten gab es bei Bütschwil für Gian Andrin Pfister (46.) und Leandro Eberle (58.).

Nach dem ersten Spiel steht Zuzwil auf dem fünften Rang. Zuzwil spielt zum nächsten Mal auf fremdem Terrain gegen FC Gossau 2. Die Partie findet am 29. August statt (13.00 Uhr, Buechenwald, Gossau).

Nach dem ersten Spiel steht Bütschwil auf dem sechsten Rang. Bütschwil spielt zum nächsten Mal in einem Heimspiel gegen FC Neckertal-Degersheim 1. Diese Begegnung findet am 28. August statt (18.00 Uhr, Breite Bütschwil, Bütschwil).

Telegramm: FC Zuzwil 1 - FC Bütschwil 1 2:2 (1:0) - Gemeindesportplatz Zuzwil, Zuzwil – Tore: 38. Tim Benz 1:0. 59. Elias Keller 1:1. 76. Mark Prenrecaj 2:1. 85. Dino Kolb 2:2. – Zuzwil: Michael Gähwiler, Daniel Kuhn, Tim Benz, Mark Prenrecaj, Dominik Egli, Raphael Oswald, Martin Kuhn, Raul Weibel, Lars Fässler, Patrick Gähwiler, Remo Krucker. – Buetschwil: Noah Oswald, Gian Andrin Pfister, Pascal Hollenstein, Severin Gübeli, Silvan Forrer, Raphael Fust, Elias Keller, Fabian Brändle, Daniel Fäh, David Birchler, Ziko Gajic. – Verwarnungen: 46. Gian Andrin Pfister, 53. Dominik Egli, 58. Leandro Eberle, 83. Sven Benz.

Alle Spiele des Tages in der 3. Liga, Gruppe 3: FC Wittenbach 1 - FC Rorschacherberg 1 5:2, FC Flawil 1 - FC Gossau 2 3:2, FC Zuzwil 1 - FC Bütschwil 1 2:2, FC Teufen 1 - FC Besa 1 4:2

Tabelle: 1. FC Wittenbach 1 1 Spiel/3 Punkte (5:2). 2. FC Teufen 1 1/3 (4:2), 3. FC Flawil 1 1/3 (3:2), 4. FC Neckertal-Degersheim 1 1/3 (2:1), 5. FC Zuzwil 1 1/1 (2:2), 6. FC Bütschwil 1 1/1 (2:2), 7. SC Brühl 2 0/0 (0:0), 8. FC Rorschach-Goldach 17 2 0/0 (0:0), 9. FC Gossau 2 1/0 (2:3), 10. FC Appenzell 1 1/0 (1:2), 11. FC Besa 1 1/0 (2:4), 12. FC Rorschacherberg 1 1/0 (2:5).

Mehr Details zum Spiel und zur 3. Liga, Gruppe 3 finden Sie auf der Website des OFV.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 22.08.2021 06:07 Uhr.