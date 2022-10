3. Liga, Gruppe 3 Last-Minute-Goal von Dimitri Wyss bringt Appenzell Unentschieden gegen Fortuna SG Im Spiel zwischen Fortuna SG und Appenzell hat es zwar viele Tore gegeben, aber keinen Sieger. Die Teams trennten sich 0:3.

(chm)

Appenzell war einmal in Führung. Fortuna SG lag nie vorne. Den Ausgleich zum 3:0 schaffte Appenzell in der 83. Minute.

Appenzell war zwar zeitweise mit 3:0 (83. Minute) in Führung, doch Fortuna SG holte den Rückstand auf und ging selbst in Führung. Für den späten Ausgleich für Appenzell sorgte Dimitri Wyss, der in der 83. Minute das Tor zum 3:0 erzielte. .

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Bei Appenzell erhielten Jonas Signer (40.) und Alem Alic (55.) eine gelbe Karte. Für Fortuna SG gab es keine Karte.

Fortuna SG bleibt in der Tabelle am gleichen Ort. Mit zwei Punkten liegt das Team auf Rang 11. Fortuna SG hat bisher noch nie gewonnen. Zweimal spielte das Team unentschieden. Sechs Spiele gingen verloren.

Für Fortuna SG geht es auf fremdem Terrain gegen FC Besa 1 (Platz 6) weiter. Das Spiel findet am 22. Oktober statt (17.00 Uhr, Stadion Espenmoos, St. Gallen).

Für Appenzell hat sich die Tabellensituation mit dem Unentschieden nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit sieben Punkten auf Rang 9. Appenzell hat bisher zweimal gewonnen, fünfmal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Appenzell trifft im nächsten Spiel in einem Heimspiel auf FC Abtwil-Engelburg 2 (Platz 12). Die Teams tragen ein Kellerduell aus. Zu diesem Spiel kommt es am 22. Oktober (17.00 Uhr, Schaies, Appenzell).

Telegramm: FC Fortuna SG 1 - FC Appenzell 1 3:3 (0:1) - Kreuzbleiche, St. Gallen – Tore: 32. Daniel Koller 0:0. 45. Jonas Signer 0:1. 52. Josef Peterer 0:2. 54. Luca Cocola 0:2. 69. Fabian Rietmann 0:2. 83. Dimitri Wyss 0:3. – Fortuna SG: Alessio Di Santo, Dario Paternale, Philipp Lehmann, Fabian Rietmann, Pascal Müller, Roberto Licci, Alessandro Amodeo, Daniel Koller, Stéphane Weber, Patrick Menzi, Luca Cocola. – Appenz: Mischa Enzler, Marvin Schneider, Andrej Hörler, Alem Alic, Mario Breitenmoser, Michael Dörig, Luca Hörler, Josef Peterer, Jonas Signer, Simon Baumann, Kevin Streule. – Verwarnungen: 40. Jonas Signer, 55. Alem Alic, 61. Patrick Menzi.

Alle Spiele dieser Woche in der 3. Liga, Gruppe 3:

Tabelle

