2. Liga, Gruppe 1 Last-Minute-Goal von Deniz Mujic bringt Altstätten Unentschieden gegen Vaduz Im Spiel zwischen Altstätten und Vaduz hat es zwar viele Tore gegeben, aber keinen Sieger. Die Teams trennten sich 3:3.

Dreimal ging Vaduz in Führung. In Rückstand lag das Team nie. Doch Altstätten schaffte jeweils den Ausgleich, zuletzt in der 95. Minute.

Nach jedem der drei Führungstore von Vaduz glich Altstätten direkt wieder aus. Zuletzt ging Vaduz durch Noah Kling in der 66. Minute 3:2 in Führung. Kurz vor Schluss, in der 95. Minute, traf Deniz Mujic für Altstätten zum 3:3-Ausgleich.

Die Torschützen für Altstätten waren: Adis Hujdur (2 Treffer) und Deniz Mujic (1 Treffer). Bei Vaduz schoss Noah Kling gleich zwei Tore. Getroffen hat zudem Sascha Djokic (1 Tore).

Altstätten lag zwar während mehr als der Hälfte des Spiels (52 Minuten) im Rückstand, dennoch sicherte sich das Team noch einen Punkt.

Im Spiel gab es gleich drei rote Karten. Bei Altstätten gab es gleich zwei rote Karten, und zwar für Mirel Eugster (20.) und Simon Eugster (89.). Gelbe Karten sahen zudem Sahin Irisme (20.), Adis Hujdur (46.) und Simon Eugster (49.). Bei Vaduz sah Andrin Netzer (89.) die rote Karte. Gelb erhielt Nebojsa Spasojevic (43.).

In seiner Gruppe hat Altstätten den höchsten Tore-Schnitt pro Spiel. Im Schnitt erzielt das Team 2.9 Tore pro Spiel. Das ist die Bilanz nach 13 Spielen, in denen die Offensive 38 Tore erzielte. In der Abwehr ist Altstätten sogar Leader: Kein Team kassiert weniger Tore. Die total 17 Gegentore in 13 Spielen bedeuten einen Schnitt von 1.3 Toren pro Match (Rang 1).

Altstätten rückt mit dem Unentschieden in der Tabelle nach vorne:

Mit 23 Punkten liegt das Team auf Rang 4.

Es macht einen Platz gut.

Altstätten hat bisher sechsmal gewonnen, zweimal verloren und fünfmal unentschieden gespielt.

Altstätten spielt zum nächsten Mal auswärts gegen FC Au-Berneck 05 1 (Platz 6). Diese Begegnung findet am 15. April statt (17.00 Uhr, Degern, Au).

Vaduz bleibt trotz dem Unentschieden auf dem ersten Platz. Das Team hat nunmehr 26 Punkte. Vaduz hat bisher achtmal gewonnen, zweimal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Als nächstes trifft Vaduz zuhause mit FC Montlingen 1 (Platz 8) auf ein schlechterklassiertes Team. Das Spiel findet am Donnerstag (6. April) statt (20.00 Uhr, Stadion Rheinpark, Vaduz).

Telegramm: FC Altstätten 1 - FC Vaduz 2 3:3 (2:2) - GESA, Altstätten – Tore: 4. Noah Kling 0:1. 11. Adis Hujdur 1:1. 12. Sascha Djokic 1:2. 28. Adis Hujdur 2:2. 66. Noah Kling 2:3. 95. Deniz Mujic 3:3. – Altstätten: Mirel Eugster, Noah Zünd, Damian Moser, Simon Eugster, Yanik Lüchinger, Sandro Hutter, Amar Uzunovic, Patrick Babic, Tobia Walt, Adis Hujdur, Sahin Irisme. – Vaduz: Tim Tiado Öhri, David Jäger, Jonas Hilti, Jascha Müller, Nebojsa Spasojevic, Jakob Lorenz, Justin Seifert, Noah Kling, Amel Limani, Sascha Djokic, Ardit Destani. – Verwarnungen: 20. Sahin Irisme, 43. Nebojsa Spasojevic, 46. Adis Hujdur, 49. Simon Eugster – Ausschlüsse: 20. Mirel Eugster, 89. Simon Eugster, 89. Andrin Netzer.

