3. Liga, Gruppe 2 Last-Minute-Goal von Daniel Sobkova bringt Schaan Unentschieden gegen Eschen/Mauren Im Spiel zwischen Eschen/Mauren und Schaan gibt es keinen Sieger. Die Teams trennen sich 2:2 unentschieden.

Schaan geriet zweimal in Rückstand, holte sich aber dank dem Ausgleich in der 82. Minute doch noch einen Punkt.

Agim Zeqiri eröffnete in der 13. Minute das Skore, als er für Eschen/Mauren das 1:0 markierte. Schaan glich in der 18. Minute durch Daniel Sobkova aus. Agim Zeqiri schoss Eschen/Mauren in der 49. Minute zur 2:1-Führung.

Daniel Sobkova sorgte in den letzten Minuten noch für den 2:2-Ausgleich für Schaan. Er traf in der 82. Minute.

Im Spiel gab es total sechs Karten. Bei Schaan sah Matthias Quaderer (85.) die rote Karte. Gelbe Karten sahen zudem Alexandar Ubavic (28.), Haris Odobasic (34.) und Matthias Quaderer (81.). Bei Eschen/Mauren erhielten Nicolas Kaiser (55.) und Severin Weibel (80.) eine gelbe Karte.

Das Unentschieden hat für Eschen/Mauren nicht gereicht, um das Schlusslicht in der Tabelle abzugeben. Die Mannschaft steht nach acht Spielen bei vier Punkten. Eschen/Mauren hat bisher einmal gewonnen, sechsmal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Eschen/Mauren tritt im nächsten Spiel auswärts gegen das Spitzenteam von FC Altstätten 1 an, das derzeit auf Platz 2 liegt. Zu diesem Spiel kommt es am 24. Oktober (14.30 Uhr, GESA, Altstätten).

Für Schaan hat sich die Tabellensituation mit dem Unentschieden nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit zehn Punkten auf Rang 7. Schaan hat bisher dreimal gewonnen, viermal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Schaan spielt zum nächsten Mal daheim gegen FC Rebstein 1 (Platz 4). Die Partie findet am 23. Oktober statt (16.00 Uhr, Rheinwiese, Schaan).

Telegramm: USV Eschen/Mauren 2 - FC Schaan 1 2:2 (1:1) - Sportpark Eschen, Eschen – Tore: 13. Agim Zeqiri 1:0. 18. Daniel Sobkova 1:1. 49. Agim Zeqiri 2:1. 82. Daniel Sobkova 2:2. – Eschen/Mauren: Agim Zeqiri, Lukas Graber, Emir Muratoski, Claudio Majer, Salih Ibradzic, Severin Weibel, David Meier, Moritz Nipp, Nicolas Kaiser, Alexander Marxer, Frederik Weibel. – Schaan: Jonas Strunk, Maik Pereira de Moura, Furkan Bolat, Lucas Eberle, Liam Kranz, Haris Odobasic, Patrick Beck, Daniel Sobkova, Marco Oehri, Alexandar Ubavic, Matthias Quaderer. – Verwarnungen: 28. Alexandar Ubavic, 34. Haris Odobasic, 55. Nicolas Kaiser, 80. Severin Weibel, 81. Matthias Quaderer – Ausschluss: 85. Matthias Quaderer.

Alle Spiele des Tages in der 3. Liga, Gruppe 2: FC Rüthi 1 - FC Altstätten 1 1:2, FC Buchs 1 - FC Widnau 2 3:1, FC Staad 1 - FC Diepoldsau-Schmitter 1 2:3, USV Eschen/Mauren 2 - FC Schaan 1 2:2

Tabelle: 1. FC Buchs 1 8 Spiele/22 Punkte (26:7). 2. FC Altstätten 1 8/19 (23:14), 3. FC Diepoldsau-Schmitter 1 8/16 (24:16), 4. FC Rebstein 1 7/14 (14:12), 5. FC Staad 1 8/13 (27:13), 6. FC Triesenberg 1 7/10 (13:13), 7. FC Schaan 1 8/10 (17:16), 8. FC Rüthi 1 8/9 (14:22), 9. FC Triesen 1 7/7 (17:23), 10. FC Rheineck 1 7/4 (11:18), 11. FC Widnau 2 8/4 (16:33), 12. USV Eschen/Mauren 2 8/4 (12:27).

Mehr Details zum Spiel und zur 3. Liga, Gruppe 2 finden Sie auf der Website des OFV.

