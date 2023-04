4. Liga, Gruppe 2 Last-Minute-Goal von Andrin Risch bringt Ruggell Unentschieden gegen Sevelen Sevelen und Ruggell spielen 2:2 und teilen sich somit die Punkte.

(chm)

Trotz einer 64 Minuten andauernden Führung ging Sevelen lediglich mit einem einzigen Punkt aus dem Spiel.

Durch Tore von Endre Kepenyes und Dario Fuoco ging Sevelen bis in die 40. Spielminute 2:0 in Führung. Allerdings wusste Ruggell darauf zu reagieren: Zunächst gelang Robin Büchel in der 42. Minute der Anschlusstreffer, Andrin Risch sorgte schliesslich für den Ausgleich (89.).

Bei Sevelen erhielten Luan Isufi (55.) und Altin Jahiji (65.) eine gelbe Karte. Gelbe Karten gab es bei Ruggell für Marc Büchel (50.) und Simon Heeb (53.).

Sevelen hat die zweitbeste Torbilanz der Gruppe. Die total 39 Tore in zehn Spielen bedeuten einen Schnitt von 3.9 Toren pro Match.

Die Tabellensituation hat sich für Sevelen nicht verändert. 22 Punkte bedeuten Rang 2. Sevelen hat bisher siebenmal gewonnen, zweimal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Sevelen spielt in der nächsten Partie in einem Auswärtsspiel gegen einen nominell schwächeren Gegner: FC Thusis/Cazis 2a Grp. (Rang 9). Die Partie findet am 15. April statt (17.00 Uhr, St. Martin, Cazis).

Für Ruggell hat sich die Tabellensituation mit dem Unentschieden nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 14 Punkten auf Rang 5. Ruggell hat bisher viermal gewonnen, viermal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Auf Ruggell wartet im nächsten Spiel zuhause das sechstplatzierte Team FC Triesen 2, also der Tabellennachbar. Das Spiel findet am 14. April statt (20.00 Uhr, Freizeitpark Widau, Ruggell).

Telegramm: FC Sevelen 1 - FC Ruggell 2 2:2 (2:1) - Schild, Sevelen – Tore: 25. Endre Kepenyes 1:0. 40. Dario Fuoco 2:0. 42. Robin Büchel 2:1. 89. Andrin Risch 2:2. – Sevelen: David Walser, Elduan Isufi, Darko Kaurin, Endre Kepenyes, Luan Isufi, Pedro Ribeiro Barbosa, Altin Jahiji, Dario Fuoco, Shasivar Rustemi, Lorik Jahiji, Subanayan Subendran. – Ruggell: Pirmin Marxer, Louie Patsch, Samuel Kaiser, Justus Weibel, Alexander Büchel, Dominik Lampert, Andrin Risch, Michael Walch, Marc Büchel, Robin Büchel, Corsin Matt. – Verwarnungen: 50. Marc Büchel, 53. Simon Heeb, 55. Luan Isufi, 65. Altin Jahiji.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 01.04.2023 22:13 Uhr.