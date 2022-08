3. Liga, Gruppe 4 Lars Stauffacher rettet Dussnang im Auftaktspiel einen Punkt gegen Aadorf Im ersten Spiel der neuen Saison spielen Aadorf und Dussnang 2:2 unentschieden.

(chm)

Zweimal legte Aadorf vor, zweimal glich Dussnang aus. So teilten sich die Teams die Punkte.

Das erste Tor der Partie erzielte Dennis Luginbühl für Aadorf. In der 31. Minute traf er zum 1:0. Zum Ausgleich für Dussnang traf Lars Stauffacher in der 66. Minute. Luca Gianforte traf in der 89. Minute. Es war die Führung zum 2:1 für Aadorf. Doch die Führung währte nur kurz. Lars Stauffacher sorgte nur drei Minuten später für den Ausgleich zum 2:2 für Dussnang.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Die einzige gelbe Karte bei Aadorf erhielt: Dennis Luginbühl (93.) eine Verwarnung gab es für Dussnang, nämlich für Lars Stauffacher (79.).

Nach dem ersten Spiel steht Aadorf auf dem achten Rang. Für Aadorf geht es auf fremdem Terrain gegen FC Sirnach 1 (Platz 4) weiter. Das Spiel findet am 28. August statt (14.00 Uhr, Kett, Sirnach).

In der Tabelle steht Dussnang nach dem ersten Spiel auf Rang 9. Im nächsten Spiel kriegt es Dussnang daheim mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das erstklassierte Team FC Bütschwil 1. Die Partie findet am 28. August statt (11.00 Uhr, Sonnenhof, Dussnang).

Telegramm: SC Aadorf 1 - FC Dussnang 1 2:2 (1:0) - Unterwiesen, Aadorf – Tore: 31. Dennis Luginbühl 1:0. 66. Lars Stauffacher 1:1. 89. Luca Gianforte 2:1. 92. Lars Stauffacher 2:2. – Aadorf: Federico Ognissanti, Tobias Fischbacher, Thomas Rhyner, Elias Moser, Joel Braun, Joel Lüthy, Fabrice Schläpfer, Josua Bühler, Aleandro Serafino, Mirco Meier, Dennis Luginbühl. – Dussnang: Joel Brühwiler, Fabian Huldi, Robin Früh, Marco Frick, Tobias Schnell, Lars Stauffacher, Nico Bucher, Fabrice Kern, Luca Greuter, Valentin Traxler, Janik Roos. – Verwarnungen: 79. Lars Stauffacher, 93. Dennis Luginbühl.

Alle Spiele dieser Woche in der 3. Liga, Gruppe 4:

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 20.08.2022 20:31 Uhr.