4. Liga, Gruppe 7 Lars Götte führt Ebnat-Kappel mit drei Toren zum Sieg gegen Henau Sieg für Ebnat-Kappel: Gegen Henau gewinnt das Team am Samstag auswärts 4:0.

(chm)

Lars Götte traf in der 22. Minute. Es war die Führung zum 1:0 für Ebnat-Kappel. Der gleiche Lars Götte war in der 33. Minute auch für das 2:0 für Ebnat-Kappel verantwortlich. Ebnat-Kappel erhöhte in der 44. Minute seine Führung durch Raffael Büsser weiter auf 3:0. Das letzte Tor der Partie erzielte Lars Götte, der in der 57. Minute die Führung für Ebnat-Kappel auf 4:0 ausbaute.er Traf zum dritten Mal.

Im Spiel gab es nur eine einzige Karte: Gökhan Arslan von Ebnat-Kappel erhielt in der 64. Minute die gelbe Karte.

Ebnat-Kappel hat die zweitbeste Torbilanz der Gruppe. Im Schnitt erzielt das Team 3.2 Tore pro Spiel. Das ist die Bilanz nach 16 Spielen, in denen die Offensive 51 Tore erzielte.

Mit dem Sieg übernimmt Ebnat-Kappel die Tabellenführung. Nach 16 Spielen hat das Team 36 Punkte. Es macht einen Platz gut. Ebnat-Kappel hat bisher elfmal gewonnen, zweimal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Ebnat-Kappel spielt zum nächsten Mal auswärts gegen FC Bazenheid 2 (Platz 6). Zu diesem Spiel kommt es am 2. Juni (20.00 Uhr, Ifang, Bazenheid).

Für Henau hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 24 Punkten auf Rang 5. Henau hat bisher achtmal gewonnen und achtmal verloren.

Auf Henau wartet im nächsten Spiel daheim das viertplatzierte Team FC Uzwil 3, also der Tabellennachbar. Das Spiel findet am 3. Juni statt (19.15 Uhr, Rüti, Henau).

Telegramm: FC Henau 2 - FC Ebnat-Kappel 1 0:4 (0:3) - Rüti, Henau – Tore: 22. Lars Götte 0:1. 33. Lars Götte 0:2. 44. Raffael Büsser 0:3. 57. Lars Götte 0:4. – Henau: Emanuel Wirth, Luca Meyer, Remo Börsig, Sandro Eisenring, Patrik Gämperli, Mathias Specker, Roman Vetsch, Janis Seiler, Fabian Hinder, Raphael Maurer, Philipp Gämperli. – Ebnatkappel: Tiziano Hilbi, Basil Güttinger, Simon Götte, Gökhan Arslan, Nils Hug, Roman Kipfer, Marlon Figaro, Marius Schwabe, Lukas Romer, Lars Götte, Raffael Büsser. – Verwarnungen: 64. Gökhan Arslan.

