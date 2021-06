3. Liga, Gruppe 1 Landquart verliert gegen Seriensieger Bad Ragaz Bad Ragaz reiht Sieg an Sieg: Gegen Landquart hat das Team am Samstag bereits den dritten Sieg in Serie feiern können. Das Resultat lautete 5:0

(chm)

Orlando Caluori erzielte in der 29. Minute den Führungstreffer zum 1:0 für Bad Ragaz. Nur vier Minute später traf Orlando Caluori erneut, so dass es in der 33. Minute 2:0 für Bad Ragaz hiess. Matias Antunovic baute in der 63. Minute die Führung für Bad Ragaz weiter aus (3:0).

Bad Ragaz erhöhte in der 72. Minute seine Führung durch Giuliano Chiavaro weiter auf 4:0. Das letzte Tor der Partie erzielte Patrick Danuser, der in der 72. Minute die Führung für Bad Ragaz auf 5:0 ausbaute.

Im Spiel gab es nur eine einzige Karte: Ramun Endres von Landquart erhielt in der 50. Minute die gelbe Karte.

Bad Ragaz verteidigt mit dem Sieg seine Tabellenführung. Das Team hat nach zehn Spielen 24 Punkte auf dem Konto. Für Bad Ragaz ist es der dritte Sieg in Serie.

Für Bad Ragaz geht es auswärts gegen FC Buchs 1 (Platz 4) weiter. Das Spiel findet am 3. Juli statt (16.00 Uhr, Rheinau Buchs, Buchs).

Für Landquart hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 15 Punkten auf Rang 6. Landquart hat bisher fünfmal gewonnen und fünfmal verloren.

Auf Landquart wartet im nächsten Spiel daheim das siebtplatzierte Team Valposchiavo Calcio 1, also der Tabellennachbar. Diese Begegnung findet am 3. Juli statt (16.00 Uhr, Stadion Ried, Landquart).

Telegramm: FC Bad Ragaz 1 - FC Landquart 1 5:0 (2:0) - Ri – Tore: 29. Orlando Caluori 1:0. 33. Orlando Caluori 2:0. 63. Matias Antunovic 3:0. 72. Giuliano Chiavaro 4:0. 72. Patrick Danuser 5:0. – Bad Ragaz: Cristiano Cardoso Teixeira, Corvin Kühne, Anian Roffler, Andrea Mühlebach, Sandro Kressig, Nick In t Zand, Vitor Antonio Monteiro Da Silva, Orlando Caluori, Manuel Horni, Salvatore Rauti, Matias Antunovic. – Landquart: Jonas Mayer, Men Hermle, Ramun Endres, Davide Oertle, Silvan Roffler, Sandro da Costa Rodrigues, Marc Pirovino, Marco Dias Simoes Ribeiro, Flavio Hertner, Christoph Maurer, Renato Oswald. – Verwarnungen: 50. Ramun Endres.

Alle Spiele des Tages in der 3. Liga, Gruppe 1: FC Bad Ragaz 1 - FC Landquart 1 5:0, FC Triesenberg 1 - FC Gams 1 4:2, Valposchiavo Calcio 1 - FC Triesen 1 5:3, FC Thusis - Cazis 1 - Chur 97 2 1:2

Tabelle: 1. FC Bad Ragaz 1 10 Spiele/24 Punkte (35:8). 2. FC Ems 1 9/20 (24:12), 3. FC Triesenberg 1 10/18 (32:19), 4. FC Buchs 1 9/16 (18:10), 5. FC Triesen 1 10/15 (29:24), 6. FC Landquart 1 10/15 (18:21), 7. Valposchiavo Calcio 1 10/15 (15:15), 8. FC Sargans 1 9/12 (21:19), 9. FC Thusis - Cazis 1 10/10 (8:25), 10. FC Gams 1 10/7 (19:35), 11. CB Trun/Rabius 1 Grp. 9/6 (7:16), 12. Chur 97 2 10/6 (11:33).

Mehr Details zum Spiel und zur 3. Liga, Gruppe 1 finden Sie auf der Website des OFV.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 27.06.2021 07:50 Uhr.