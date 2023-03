3. Liga, Gruppe 4 Kreuzlingen verliert gegen Seriensieger Bütschwil Bütschwil reiht Sieg an Sieg: Gegen Kreuzlingen hat das Team am Sonntag bereits den fünften Sieg in Serie feiern können. Das Resultat lautete 0:1

(chm)

Gleichstand (0:0) hiess es wieder in der 30. Minute, als Daniel Fäh für Toggenburg traf. Gleichstand war in der 46. Minute hergestellt: Fabian Brändle traf für Toggenburg. Gleichstand (0:0) hiess es wieder in der 82. Minute, als Silvio Truniger für Toggenburg traf. Der gleiche Silvio Truniger war nur vier Minuten erneut erfoglreich und glich so das Spiel für Toggenburg aus. Kurz vor Schluss, in der 87. Minute traf Anton Ramaj zum 1:0-Siegestreffer für Kreuzlingen.

Bei Kreuzlingen erhielten Tiziano Di Stefano (34.), Ethan Oscar Moore (76.) und Flavio Mammoliti (89.) eine gelbe Karte. Bütschwil behielt eine reine Weste: Es gab keine einzige Karte gegen das Team.

In der Defensive hat Bütschwil in seinen bisherigen Spielen meist überzeugt. Im Schnitt lässt das Team nur 0.8 Tore zu pro Spiel zu. Statistisch gesehen hat das Team sogar die beste Defensive der Gruppe. Die Offensive belegt mit 35 erzielten Toren Rang 1.

Zahlreiche Gegentore sind für Kreuzlingen ein relativ häufiges Phänomen. Der Gegentoreschnitt pro Spiel für das Team liegt bei 4.1 (Rang 12).

Bütschwil bleibt Leader: Nach zwölf Spielen hat das Team 32 Punkte. Für Bütschwil ist es der fünfte Sieg in Serie.

Als nächstes trifft Bütschwil in einem Heimspiel mit FC Dussnang 1 (Rang 8) auf ein schlechterklassiertes Team. Zu diesem Spiel kommt es am 2. April (14.00 Uhr, Breite Bütschwil, Bütschwil).

Kreuzlingen verharrt nach der Niederlage auf dem 12. Und damit letzten Platz. Für Kreuzlingen war es bereits die achte Niederlage in Serie.

Kreuzlingen trifft im nächsten Spiel zuhause auf FC Münchwilen 1 (Platz 10). Die Teams tragen ein Kellerduell aus. Diese Begegnung findet am 2. April statt (14.00 Uhr, Hafenareal, Kreuzlingen).

Telegramm: FC Kreuzlingen 2 - FC Bütschwil 1 1:4 (0:0) - Hafenareal, Kreuzlingen – Tore: 30. Daniel Fäh 0:0. 46. Fabian Brändle 0:0. 82. Silvio Truniger 0:0. 86. Silvio Truniger 0:0. 87. Anton Ramaj 1:0. – Kreuzlingen: Alen Gloncsak, Ethan Oscar Moore, Blerand Berisha, Tiziano Di Stefano, Amin Aliti, Albin Murtaj, Sean Zgraggen, Adem Arifagic, Kristjan Ramaj, Donart Sadiku, Ibrahim Selimaj. – Bütschwil: Noah Oswald, Pascal Hollenstein, Sandro Brunner, Ramon Hartmann, David Birchler, Kevin Roos, Silvan Forrer, Raphael Fust, Elias Keller, Fabian Brändle, Daniel Fäh. – Verwarnungen: 34. Tiziano Di Stefano, 56. Pascal Hollenstein, 76. Ethan Oscar Moore, 89. Flavio Mammoliti.

Alle Spiele dieser Woche in der 3. Liga, Gruppe 4:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Ostschweizer Fussballverbands.

Zurück zur regionalen Übersicht: Ostschweiz.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 26.03.2023 18:08 Uhr.