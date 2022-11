2. Liga, Gruppe 1 Klarer Pflichtsieg für Winkeln gegen Herisau Winkeln holt gegen Herisau zuhause einen Favoritensieg: Der Tabellenfünfte gewinnt am Samstag gegen den Tabellenelften 4:0.

(chm)

In der 18. Minute schoss Colin Twumasi Winkeln mittels Elfmeter in Führung (1:0). Marc Grünenfelder erhöhte in der 26. Minute zur 2:0-Führung für Winkeln. Sven Lehmann baute in der 47. Minute die Führung für Winkeln weiter aus (3:0). Den tormässigen Schlusspunkt setzte Colin Twumasi in der 92. Minute, als er für Winkeln zum 4:0 traf.

Bei Herisau sah Jonas Thönig (17.) die rote Karte. Gelbe Karten sahen zudem Marvin Müller (66.), Paolo Tolino (75.) und Joel Ehrbar (95.). Eine einzige gelbe Karte gab es bei Winkeln, Sven Lehmann (48.) kassierte sie.

Winkeln schiesst am meisten Tore in seiner Gruppe. Total schoss das Team 29 Tore in elf Spielen. Das entspricht einem Durchschnitt von 2.6 Toren pro Spiel.

Zahlreiche Gegentore sind für Herisau ein relativ häufiges Phänomen. Der Gegentoreschnitt pro Spiel für das Team liegt bei 2.8 (Rang 11).

Winkeln rückt mit den drei Punkten um einen Platz nach vorne. 19 Punkte bedeuten Rang 4. Winkeln hat bisher sechsmal gewonnen, viermal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Winkeln tritt im nächsten Spiel auf fremdem Terrain gegen das Spitzenteam von FC Abtwil-Engelburg 1 an, das derzeit auf Platz 1 liegt. Diese Begegnung findet am 25. März statt (17.00 Uhr, Spiserwies, Abtwil).

Für Herisau hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit acht Punkten auf Rang 11. Für Herisau war es bereits die dritte Niederlage in Serie.

Für Herisau geht es daheim gegen FC Flawil 1 (Platz 8) weiter. Das Spiel findet am 25. März statt (18.00 Uhr, Ebnet Herisau, Herisau).

Telegramm: FC Winkeln SG 1 - FC Herisau 1 4:0 (2:0) - Gründenmoos, St. Gallen – Tore: 18. Colin Twumasi (Penalty) 1:0.26. Marc Grünenfelder 2:0. 47. Sven Lehmann 3:0. 92. Colin Twumasi 4:0. – Winkeln: Simon Staub, Lars Hörler, Marc Hörler, Alfa Manuel Djana Casado, Noah Eberle, Mika Binzen, Dominic Räber, Marc Grünenfelder, Colin Twumasi, Sven Lehmann, Luca Rölli. – Herisau: Ronny Hirschi, Gian Rudolf, Jonas Thönig, Janick Huber, Mattia Sbocchi, Cristian Tolino, David Bischof, Lenny Staub, Joel Ehrbar, Marvin Müller, Isaac Machado Ramalho. – Verwarnungen: 48. Sven Lehmann, 66. Marvin Müller, 75. Paolo Tolino, 95. Joel Ehrbar – Ausschluss: 17. Jonas Thönig.

Alle Spiele dieser Woche in der 2. Liga, Gruppe 1:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Ostschweizer Fussballverbands.

Zurück zur regionalen Übersicht: Ostschweiz.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 05.11.2022 23:33 Uhr.

Neu auf diesem Portal für Regionalfussball-Fans: «11:11 – die Provinzkick-Show». Jetzt anschauen.