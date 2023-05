3. Liga, Gruppe 2 Klarer Pflichtsieg für Sargans gegen Schmerikon Als deutlich besser klassierte Mannschaft (Rang 3 vs. 10) ist Sargans am Samstag seiner Favoritenrolle gegen Schmerikon gerecht geworden und hat auswärts 4:1 gewonnen.

Das erste Tor der Partie erzielte Kevin Bigger für Sargans. In der 7. Minute traf er zum 1:0. Per Penalty erhöhte Rahulan Sivalingam in der 11. Minute zum 2:0 für Sargans. Sargans erhöhte in der 27. Minute seine Führung durch Sandro Willi weiter auf 3:0. Es war ein Elfmeter

Rafael Batista de Lemos verkürzte in der 30. Minute den Rückstand von Schmerikon auf 1:3. Das Tor fiel durch einen Elfmeter. Das letzte Tor der Partie erzielte Sandro Willi, der in der 36. Minute die Führung für Sargans auf 4:1 ausbaute.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Bei Schmerikon erhielten Ruben Kleber (46.) und Gabriel Sabljic (61.) eine gelbe Karte. Keine einzige Karte erhielt Sargans.

Sargans hat die zweitbeste Torbilanz der Gruppe. Im Schnitt erzielt das Team 2.3 Tore pro Spiel. Das ist die Bilanz nach 16 Spielen, in denen die Offensive 41 Tore erzielte.

Keine Änderung in der Tabelle für Sargans: Das Team liegt mit 31 Punkten auf Rang 3. Sargans hat bisher neunmal gewonnen, dreimal verloren und viermal unentschieden gespielt.

Sargans spielt zum nächsten Mal in einem Auswärtsspiel gegen FC Rüthi 1 (Platz 7). Das Spiel findet am 23. Mai statt (20.00 Uhr, Rheinblick, Rüthi).

Für Schmerikon hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 15 Punkten auf Rang 10. Für Schmerikon war es bereits die dritte Niederlage in Serie.

Schmerikon spielt zum nächsten Mal auf fremdem Terrain gegen FC Rebstein 1 (Platz 6). Zu diesem Spiel kommt es am 21. Mai (14.30 Uhr, Birkenau, Rebstein).

Telegramm: FC Schmerikon 1 - FC Sargans 1 1:4 (1:4) - Allmeind Schmerikon, Schmerikon – Tore: 7. Kevin Bigger 0:1. 11. Rahulan Sivalingam (Penalty) 0:2.27. Sandro Willi (Penalty) 0:3.30. Rafael Batista de Lemos (Penalty) 1:3.36. Sandro Willi 1:4. – Schmerikon: Manuel Müller, Nevio Marchionna, Enes Aydin, Léonce Birchler, Devlin Boller, Ruben Kleber, Samiel Tekle, Janis Duschen, Rafael Batista de Lemos, Marcel Kluge, Lawen Salih. – Sargans: Christian Hermann, Sven Mathis, David Becker, Benjamin Weber, Fabian Schai, Chris Tanner, Kevin Willi, Rahulan Sivalingam, Kevin Bigger, Arlind Berisha, Sandro Willi. – Verwarnungen: 46. Ruben Kleber, 61. Gabriel Sabljic.

