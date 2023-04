Frauen 3. Liga Klarer Pflichtsieg für Chur gegen Wittenbach Chur holt gegen Wittenbach auswärts einen Favoritensieg: Der Tabellenzweite gewinnt am Samstag gegen den Tabellenzehnten 5:1.

(chm)

Wittenbach erzielte den ersten Treffer der Partie. Durch Selina Sutter ging das Team in der 25. Minute in Führung. Chur glich in der 30. Minute durch Ragavi Mahendrarajah aus.

Danach drehte Chur auf. Das Team schoss ab der 34. Minute noch vier weitere Tore, während Wittenbach kein Tore mehr gelang. Der Endstand lautete 5:1.

Die Torschützinnen für Chur waren: Magdalena Marojevic (2 Treffer), Jana Marti (2 Treffer) und Ragavi Mahendrarajah (1 Treffer). Einzige Torschützin für Wittenbach war: Selina Sutter (1 Treffer).

Im Spiel gab es nur eine einzige Karte: Livia Leuthold von Wittenbach erhielt in der 70. Minute die gelbe Karte.

Chur schiesst am meisten Tore in seiner Gruppe. Das Team schiesst im Schnitt 4.4 Tore pro Partie.

Die Abwehr von Wittenbach kassiert nicht selten viele Gegentore. Durchschnittlich muss die Defensive 2.7 Tore pro Partie hinnehmen (Rang 7).

Dank dem Sieg führt Chur neu die Tabelle an. Die Mannschaft steht nach 14 Spielen bei 30 Punkten. Das Team verbessert sich um einen Platz. Chur hat bisher zehnmal gewonnen und zweimal verloren.

Als nächstes trifft Chur zuhause mit FC Flums-Walenstadt 1 Grp. (Rang 8) auf ein schlechterklassiertes Team. Die Partie findet am Donnerstag (20. April) statt (20.00 Uhr, Obere Au, Chur).

Für Wittenbach hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit fünf Punkten auf Rang 10. Wittenbach hat bisher einmal gewonnen, neunmal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Wittenbach trifft im nächsten Spiel in einem Auswärtsspiel auf FC Balzers 2 Grp. (Platz 9). Die Teams tragen ein Kellerduell aus. Das Spiel findet am 23. April statt (13.00 Uhr, Rheinau Balzers, Balzers).

Telegramm: FC Wittenbach 1 - Chur 97 1 Grp. 1:5 (1:2) - Grüntal Wittenbach, Wittenbach – Tore: 25. Selina Sutter 1:0. 30. Ragavi Mahendrarajah 1:1. 34. Jana Marti 1:2. 52. Magdalena Marojevic 1:3. 83. Jana Marti 1:4. 90. Magdalena Marojevic 1:5. – Wittenbach: Vanessa Gähler, Simona Gahlinger, Livia Leuthold, Kristina Blinde, Sarah Kressibucher, Robine Baumann, Martina Salic, Selina Sutter, Martina Perret, Nadja Eisenhut, Corina Baumann. – Chur: Chiara Beccaria, Giulia Defuns, Maria Viktoria Gucanin Gazibaric, Sindarella Eftimova, Soraya Dorji, Sina Gees, Kim Born, Priscilla de Sousa Silva, Ragavi Mahendrarajah, Jana Marti, Magdalena Marojevic. – Verwarnungen: 70. Livia Leuthold.

Alle Spiele dieser Woche in der Frauen 3. Liga:

Tabelle

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 16.04.2023 15:37 Uhr.