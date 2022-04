3. Liga, Gruppe 3 Klarer Favoritensieg bei Zuzwil gegen Rorschach-Goldach Als deutlich besser klassierte Mannschaft (Rang 6 vs. 12) ist Zuzwil am Sonntag seiner Favoritenrolle gegen Rorschach-Goldach gerecht geworden und hat auswärts 5:2 gewonnen.

Rorschach-Goldach erzielte den ersten Treffer der Partie. Durch Fabian Büchler ging das Team in der 11. Minute in Führung. Gleichstand (1:1) hiess es wieder in der 26. Minute, als Patrick Gähwiler für Zuzwil traf.

Danach drehte Zuzwil auf. Das Team schoss ab der 30. Minute noch vier weitere Tore, während Rorschach-Goldach ein Tor gelang (zum 2:2 (33. Minute)). Der Endstand lautete 5:2.

Die Torschützen für Zuzwil waren: Patrick Gähwiler (2 Treffer), Sven Benz (1 Treffer) und Mark Prenrecaj (1 Treffer). Ein Tor für Zuzwil war ein Eigentor des Gegners. Die Torschützen für Rorschach-Goldach waren: Kenan Prasovic und Fabian Büchler.

Bei Zuzwil erhielten Daniel Kuhn (9.) und Raphael Oswald (62.) eine gelbe Karte. Gelbe Karten gab es bei Rorschach-Goldach für Gabriel Santamaria Jimenez (14.) und Fabio Moscara (90.).

Für so viele erzielte Tore wie in diesem Spiel ist Zuzwil eher nicht bekannt. Das Team hat einen Tore-Schnitt von 1.9 pro Spiel. Das bedeutet, dass Zuzwil die siebtbeste Offensive der Gruppe hat. Die Defensive belegt Rang 5 mit durchschnittlich 1.7 zugelassenen Toren pro Spiel.

Die Abwehr von Rorschach-Goldach kassiert nicht selten viele Gegentore. Das Team kassiert im Schnitt 3.5 Tore pro Partie (Rang 12).

Zuzwil machte dank dem Sieg einen Sprung in der Tabelle um drei Plätze und liegt neu mit 24 Punkten auf Rang 3. Zuzwil hat bisher sechsmal gewonnen, dreimal verloren und sechsmal unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel kriegt es Zuzwil in einem Heimspiel mit seinem Tabellennachbarn FC Teufen 1 (Platz 4) zu tun. Das Spiel findet am 1. Mai statt (16.00 Uhr, Gemeindesportplatz Zuzwil, Zuzwil).

Rorschach-Goldach verharrt nach der Niederlage auf dem 12. Und damit letzten Platz. Rorschach-Goldach hat bisher zweimal gewonnen, elfmal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Für Rorschach-Goldach geht es in einem Auswärtsspiel gegen FC Neckertal-Degersheim 1 (Platz 7) weiter. Diese Begegnung findet am 30. April statt (18.00 Uhr, Oberstufenzentrum, Necker).

Telegramm: FC Rorschach-Goldach 17 2 - FC Zuzwil 1 2:5 (2:2) - Sportanlage Kellen, Tübach – Tore: 11. Fabian Büchler 1:0. 26. Patrick Gähwiler 1:1. 30. Mark Prenrecaj 1:2. 33. Kenan Prasovic 2:2. 50. Eigentor (Yves Rusch) 2:3.82. Sven Benz 2:4. 92. Patrick Gähwiler 2:5. – Rorschach-Goldach: Rico Dürlewanger, Alessandro Campobasso, Kenan Prasovic, Yves Rusch, Philipp Joos, Emir Ademaj, Joel Holderegger, Patrick Scheier, Fabio Moscara, Gabriel Santamaria Jimenez, Fabian Büchler. – Zuzwil: Michael Gähwiler, Daniel Kuhn, Tim Benz, Mark Prenrecaj, Philip Jud, Aron Gabriel Rivela, Raphael Oswald, Pascal Fritsche, Raul Weibel, Patrick Gähwiler, Remo Krucker. – Verwarnungen: 9. Daniel Kuhn, 14. Gabriel Santamaria Jimenez, 62. Raphael Oswald, 90. Fabio Moscara.

