4. Liga, Gruppe 6 Klarer Favoritensieg bei Tobel-Affeltrangen gegen Calcio Tobel-Affeltrangen siegt als deutlich besser klassierte Mannschaft gegen Calcio: Der Tabellenzweite siegt auswärts 0:0 gegen den Tabellenzehnten.

(chm)

Der Ausgleich für Tobel-Affeltrangen fiel in der 10. Minute (Roger Fuchs). Gleichstand stellte Giuseppe Sabatino durch seinen Treffer für Tobel-Affeltrangen in der 66. Minute her. Matthieu Rocheteau glich in der 67. Minute für Tobel-Affeltrangen aus. Es hiess 0:0. Per Elfmeter glich Stefan Petrovic das Spiel in der 69. Minute für Tobel-Affeltrangen wieder aus.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Bei Calcio erhielten Leonardo Battaglia (21.) und Niklas Weiss (55.) eine gelbe Karte. Keine einzige Karte erhielt Tobel-Affeltrangen.

Tobel-Affeltrangen hat die zweitbeste Torbilanz der Gruppe. Im Schnitt erzielt das Team 3.3 Tore pro Spiel. Das ist die Bilanz nach zehn Spielen, in denen die Offensive 33 Tore erzielte.

Zahlreiche Gegentore sind für Calcio ein relativ häufiges Phänomen. Die total 49 Gegentore in zehn Spielen bedeuten einen Schnitt von 4.9 Toren pro Match (Rang 10).

Die Tabellensituation hat sich für Tobel-Affeltrangen nicht verändert. Mit 20 Punkten liegt das Team auf Rang 2. Tobel-Affeltrangen hat bisher sechsmal gewonnen, zweimal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Für Tobel-Affeltrangen geht es in einem Heimspiel gegen FC Amriswil 2a (Platz 7) weiter. Zu diesem Spiel kommt es am 15. April (18.00 Uhr, Breite Tobel, Tobel).

Calcio verharrt nach der Niederlage auf dem 10. Und damit letzten Platz. Calcio hat bisher noch nie gewonnen. Einmal spielte das Team unentschieden. Neun Spiele gingen verloren.

Für Calcio geht es auswärts gegen FC Eschlikon 1 (Platz 6) weiter. Das Spiel findet am 15. April statt (17.00 Uhr, Herdern, Eschlikon).

Telegramm: AS Calcio Kreuzlingen 2 - FC Tobel-Affeltrangen 1946 2 0:4 (0:0) - Döbeli, Kreuzlingen – Tore: 10. Roger Fuchs 0:0. 66. Giuseppe Sabatino 0:0. 67. Matthieu Rocheteau 0:0. 69. Stefan Petrovic (Penalty) 0:0. – Calcio: Sven Kustos, Niklas Weiss, Leonardo Battaglia, Antonino Garau, Visian Dalifi, Cihad Bilir, Philipp Mangold, Lorenzo Milone, Diego Semeraro Branco, Kamal Ezzamouri, Shkelqim Berisha. – Tobel-Affeltrangen 2: Christoph Bürge, Cyrill Stucki, Nino Guadagnini, Jonas Imhof, Cyrill Högger, Kevin Omondi, Stefan Petrovic, Raffael Fischer, Roger Fuchs, Ramon Heeb, Marco Niederer. – Verwarnungen: 21. Leonardo Battaglia, 55. Niklas Weiss.

