4. Liga, Gruppe 3 Klarer Favoritensieg bei Rugell gegen Triesenberg

(chm)

Freitag

seiner Favoritenrolle gegen Triesenberg gerecht geworden und hat zuhause 0:0 gewonnen.

Ruggell glich in der 11. Minute durch Robin Büchel aus. Gleichstand war in der 25. Minute hergestellt: Dominik Lampert traf für Ruggell. Gleichstand (0:0) hiess es wieder in der 29. Minute, als Marcio Junior Weyh Schnorrenberger für Ruggell traf. Gleichstand stellte Robin Büchel durch seinen Treffer für Ruggell in der 52. Minute her. Wiederum Robin Büchel (68. Minute) glich das Spiel für Ruggell aus.

Im Spiel gab es nur eine einzige Karte: Arda Sancar Uz von Triesenberg erhielt in der 60. Minute die rote Karte.

In der Defensive hat Rugell in seinen bisherigen Spielen meist überzeugt. Im Schnitt lässt das Team nur 1.1 Tore zu pro Spiel zu. Statistisch gesehen hat das Team sogar die beste Defensive der Gruppe. Die Offensive belegt mit 38 erzielten Toren Rang 4.

Die Abwehr von Triesenberg kassiert nicht selten viele Gegentore. Das Team kassiert im Schnitt 2.9 Tore pro Partie (Rang 9).

Mit dem Sieg hält Rugell seine Position an der Tabellenspitze. Nach 15 Spielen hat das Team 32 Punkte. Rugell hat bisher zehnmal gewonnen, dreimal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Rugell bestreitet als nächstes auf fremdem Terrain das Spitzenspiel gegen das drittplatzierte Team USV Eschen/Mauren 3. Diese Begegnung findet am 20. Mai statt (20.00 Uhr, Sportpark Eschen, Eschen).

Triesenberg verharrt nach der Niederlage auf dem 10. Und damit letzten Platz. Triesenberg hat bisher dreimal gewonnen und zwölfmal verloren.

Triesenberg spielt zum nächsten Mal zuhause gegen FC Heiden 1 (Platz 5). Diese Begegnung findet am 20. Mai statt (20.00 Uhr, Leitawies, Triesenberg).

Telegramm: FC Ruggell 2 - FC Triesenberg 2 5:0 (0:0) - Freizeitpark Widau, Ruggell – Tore: 11. Robin Büchel 0:0. 25. Dominik Lampert 0:0. 29. Marcio Junior Weyh Schnorrenberger 0:0. 52. Robin Büchel 0:0. 68. Robin Büchel 0:0. – Rugell: Pirmin Marxer, Luca Miggiano, Mourad Kzibra, Justus Weibel, Florian Heeb, Laurin Blumenthal, Jeremias Büchel, Samuel Kaiser, Dominik Lampert, Robin Büchel, Marcio Junior Weyh Schnorrenberger. – Triesenberg: Tobias Schädler, Niklas Beck, Clemens Gassner, Tobias Sprenger, Alex Eberle, Udo Sprenger, Tobias Eberle, Robin Mettler, Andrin Schädler, Patrick Beck, Vivian Bolter. – Ausschluss: 60. Arda Sancar Uz.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 14.05.2022 10:43 Uhr.