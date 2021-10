4. Liga, Gruppe 3 Klarer Favoritensieg bei Montlingen gegen Triesenberg Montlingen siegt als deutlich besser klassierte Mannschaft gegen Triesenberg: Der Tabellenzweite siegt auswärts 4:1 gegen den Tabellenneunten.

(chm)

Das erste Tor der Partie fiel kurz nach der Pause in der 50. Minute, nachdem die erste Halbzeit torlos ausgegangen war. Adrian Baumgartner traf für Montlingen. Montlingen baute die Führung in der 52. Minute (Fabian Wüst) weiter aus (2:0). Montlingen erhöhte in der 65. Minute seine Führung durch Silvio Räss weiter auf 3:0.

Kevin Beck (83. Minute) liess Triesenberg auf 1:3 herankommen. Das letzte Tor der Partie erzielte Joel Germann, der in der 90. Minute die Führung für Montlingen auf 4:1 ausbaute.

Im Spiel gab es nur eine einzige Karte: Joel Scherrer von Triesenberg erhielt in der 63. Minute die gelbe Karte.

Die Offensive von Montlingen ist die beste der Gruppe. Das Team schiesst im Schnitt 3.1 Tore pro Partie.

Montlingen bleibt in der Tabelle am gleichen Ort. 15 Punkte bedeuten Rang 2. Montlingen hat bisher fünfmal gewonnen und zweimal verloren.

Als nächstes tritt Montlingen auswärts gegen das drittplatzierte Team USV Eschen/Mauren 3 zum Spitzenduell an. Das Spiel findet am 15. Oktober statt (20.00 Uhr, Sportpark Eschen, Eschen).

Für Triesenberg hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit sechs Punkten auf Rang 9. Triesenberg hat bisher zweimal gewonnen und fünfmal verloren.

Im nächsten Spiel kriegt es Triesenberg daheim mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das erstklassierte Team FC Ruggell 2. Die Partie findet am 15. Oktober statt (20.00 Uhr, Leitawies, Triesenberg).

Telegramm: FC Triesenberg 2 - FC Montlingen 2 1:4 (0:0) - Leitawies, Triesenberg – Tore: 50. Adrian Baumgartner 0:1. 52. Fabian Wüst 0:2. 65. Silvio Räss 0:3. 83. Kevin Beck 1:3. 90. Joel Germann 1:4. – Triesenberg: Fabian Gafner, Romeo Schädler, Patrick Beck, Tobias Sprenger, Clemens Gassner, Damian Schädler, Tobias Eberle, Joel Scherrer, Robin Mettler, Stefan Banzer, Robin Schädler. – Montlingen: Lars Frei, Marcel Seitz, Darryl Thurnherr, Julian Dietsche, Adrian Baumgartner, Herbert Kühne, Michael Dietrich, Fabian Baumgartner, Christ Dietsche, Fabian Wüst, Cédric Keel. – Verwarnungen: 63. Joel Scherrer.

Tabelle: 1. FC Ruggell 2 7 Spiele/16 Punkte (19:8). 2. FC Montlingen 2 7/15 (22:12), 3. USV Eschen/Mauren 3 7/12 (16:12), 4. FC Heiden 1 7/11 (15:9), 5. FC Rebstein 2a 7/11 (16:11), 6. FC Altstätten 2 7/10 (13:14), 7. FC Rheineck 2 7/9 (11:19), 8. FC Au-Berneck 05 2 7/8 (7:13), 9. FC Triesenberg 2 7/6 (10:15), 10. FC Staad 2 7/2 (6:22).

Mehr Details zum Spiel und zur 4. Liga, Gruppe 3 finden Sie auf der Website des OFV.

