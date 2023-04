3. Liga, Gruppe 4 Kirchberg setzt Siegesserie auch gegen Münsterlingen fort – Adrian Oberholzer mit Last-Minute-Treffer Kirchberg setzt seine Siegesserie auch gegen Münsterlingen fort. Das 1:0 auswärts am Samstag bedeutet bereits den dritten Vollerfolg in Folge.

(chm)

Das einzige Tor der Partie fiel erst in der Schlussphase. In der 91. Minute schoss Adrian Oberholzer das 1:0.

Im Spiel gab es nur eine einzige Karte: Florian Schefer von Kirchberg erhielt in der 67. Minute die gelbe Karte.

In seiner Gruppe hat Kirchberg den höchsten Tore-Schnitt pro Spiel. Im Schnitt erzielt das Team 2.5 Tore pro Spiel. Das ist die Bilanz nach zwölf Spielen, in denen die Offensive 32 Tore erzielte.

Kirchberg bleibt in der Tabelle am gleichen Ort. Mit 28 Punkten liegt das Team auf Rang 3. Für Kirchberg ist es der dritte Sieg in Serie.

Im nächsten Spiel kriegt es Kirchberg in einem Heimspiel mit seinem Tabellennachbarn FC Wängi 1 (Platz 4) zu tun. Die Partie findet am Dienstag (18. April) statt (20.15 Uhr, Sonnmatt, Kirchberg SG).

Für Münsterlingen hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 21 Punkten auf Rang 5. Für Münsterlingen war es bereits die zweite Niederlage in Serie.

Im nächsten Spiel trifft Münsterlingen in einem Auswärtsspiel auf einen auf dem Papier schlechteren Gegner, nämlich auf das elftplatzierte SC Aadorf 1. Das Spiel findet am 22. April statt (17.00 Uhr, Unterwiesen, Aadorf).

Telegramm: FC Münsterlingen 1 - FC Kirchberg 1 0:1 (0:0) - Hafenfeld, Scherzingen – Tor: 91. Adrian Oberholzer 0:1. – Muensterlingen: Endrit Avdyli, Silas Meister, Sascha Krässig, Dominic Beck, Rafael Lobo Alves, Sascha Forster, Jamiro Finocchi, Dominik Lüthi, Lukas Ryter, Afif Ghribi, Andreas Hartnik. – Kirchberg: Erwin Iten, Florian Schefer, Simon Wohlgensinger, Patrik Brändle, Aaron Schweizer, Pablo Rohner, Silvan Oberholzer, Yannic Lang, Mario Kuhn, Adrian Oberholzer, Franco Loser. – Verwarnungen: 67. Florian Schefer.

Alle Spiele dieser Woche in der 3. Liga, Gruppe 4:

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 15.04.2023 23:34 Uhr.