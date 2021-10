Frauen 3. Liga Kirchberg lässt sich von Uzwil kein Bein stellen Kirchberg siegt als deutlich besser klassierte Mannschaft gegen Uzwil: Der Tabellenfünfte siegt auswärts 4:1 gegen den Tabellenelften.

Uzwil ging zunächst in der 5. Minute in Führung, als Lara Stojanovic zum 1:0 traf. Nur acht Minuten später schaffte Dominique Gähwiler aber den Ausgleich für Kirchberg. Das Tor von Nadine Gehrig in der 39. Minute bedeutete die 2:1-Führung für Kirchberg.

Mit ihrem Tor in der 43. Minute brachte Marina Egli Kirchberg mit zwei Treffern 3:1 in Führung. Cindy Kläger schoss das 4:1 (79. Minute) für Kirchberg und setzte damit den tormässigen Schlusspunkt der Partie.

Im Spielbericht sind keine Karten verzeichnet.

Die Abwehr von Uzwil kassiert nicht selten viele Gegentore. Durchschnittlich muss die Defensive 3 Tore pro Partie hinnehmen (Rang 8).

Kirchberg rückt mit den drei Punkten um einen Platz nach vorne. Mit 13 Punkten liegt das Team auf Rang 4. Kirchberg hat bisher viermal gewonnen, dreimal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Für Kirchberg geht es in einem Heimspiel gegen FC Münsterlingen-Berg 1 Grp. (Platz 6) weiter. Zu diesem Spiel kommt es am 31. Oktober (16.00 Uhr, Sonnmatt, Kirchberg SG).

Uzwil verharrt nach der Niederlage auf dem 11. Und damit letzten Platz. Für Uzwil war es bereits die zweite Niederlage in Serie.

Uzwil trifft im nächsten Spiel in einem Auswärtsspiel auf FC Widnau 2 (Platz 9). Die Teams tragen ein Kellerduell aus. Die Partie findet am 31. Oktober statt (11.00 Uhr, Aegeten, Widnau).

Telegramm: FC Uzwil 2 - FC Kirchberg 2 Grp. 1:4 (1:3) - Rüti, Henau – Tore: 5. Lara Stojanovic 1:0. 13. Dominique Gähwiler 1:1. 39. Nadine Gehrig 1:2. 43. Marina Egli 1:3. 79. Cindy Kläger 1:4. – Uzwil: Nicole Grütter, Tabea Sopa, Nicole Grob, Yara Brun, Leonie Steiger, Larina Jöhl, Lenja Bernhardsgrütter, Fabiana Romeo, Elena Broger, Lara Stojanovic, Verona Grabanica. – Kirchberg: Anna Meier, Valerie Kern, Lea Thalmann, Bettina Kropf, Laila Hungerbühler, Laura Keller, Nadine Gehrig, Marina Egli, Dominique Gähwiler, Cindy Kläger, Laura Egli. – Verwarnungen: Keine Karten im Spielbericht.

Alle Spiele des Tages in der Frauen 3. Liga: FC Uzwil 2 - FC Kirchberg 2 Grp. 1:4, FC Balzers 2 Grp. - FC Weinfelden-Bürglen 1 1:2, Chur 97 1 Grp. - FC Uznach 1 1:3

Tabelle: 1. FC Weinfelden-Bürglen 1 9 Spiele/24 Punkte (29:9). 2. FC Frauenfeld 1 8/22 (31:7), 3. Chur 97 1 Grp. 8/16 (23:14), 4. FC Kirchberg 2 Grp. 8/13 (22:16), 5. FC Wittenbach 1 8/13 (15:17), 6. FC Münsterlingen-Berg 1 Grp. 8/10 (22:30), 7. FC Uznach 1 8/9 (15:21), 8. FC Balzers 2 Grp. 8/9 (16:25), 9. FC Widnau 2 8/7 (10:20), 10. FC Gossau 1 8/6 (19:26), 11. FC Uzwil 2 9/3 (10:27).

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 24.10.2021 16:24 Uhr.