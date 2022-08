3. Liga, Gruppe 4 Kirchberg bezwingt auswärts Wängi Im zweiten Spiel der neuen Saison gewinnt Kirchberg auswärts gegen Wängi 3:2.

(chm)

Das erste Tor der Partie fiel für Kirchberg: Aaron Schweizer brachte seine Mannschaft in der 27. Minute 1:0 in Führung. Gleichstand (1:1) hiess es wieder in der 32. Minute, als Fabian Widmer für Wängi traf. In der 35. Minute war es an Adrian Oberholzer, Kirchberg 2:1 in Führung zu bringen.

Wiederum Adrian Oberholzer erhöhte in der 57. Minute auf 3:1 für Kirchberg. Simon Böhi brachte Wängi in der 67. Minute auf ein Tor heran. Das 2:3 blieb aber der Schlussstand.

Vier gelbe Karten zeigte der Schiedsrichter Spielern von Wängi. Die einzige gelbe Karte bei Kirchberg erhielt: Florian Schefer (77.)

Nach dem zweiten Spiel steht Kirchberg auf dem dritten Rang. Kirchberg tritt im nächsten Spiel in einem Heimspiel gegen das Spitzenteam von FC Münsterlingen 1 an, das derzeit auf Platz 2 liegt. Das Spiel findet am 3. September statt (17.30 Uhr, Sonnmatt, Kirchberg SG).

In der Tabelle steht Wängi nach dem zweiten Spiel auf Rang 10. Für Wängi geht es auswärts gegen SC Aadorf 1 (Platz 7) weiter. Das Spiel findet am Donnerstag (1. September) statt (20.00 Uhr, Unterwiesen, Aadorf).

Telegramm: FC Wängi 1 - FC Kirchberg 1 2:3 (1:2) - Grosswies, Wängi – Tore: 27. Aaron Schweizer 0:1. 32. Fabian Widmer 1:1. 35. Adrian Oberholzer 1:2. 57. Adrian Oberholzer 1:3. 67. Simon Böhi 2:3. – Waengi: Thierry Rusch, Dominic Holenstein, Stefan Sandmeier, Fabian Widmer, Simon Böhi, Pascal Holenstein, Samuel Keiser, Gianluca Tedesco, Cristian De Rosa, Raffael Widmer, Björn Queetz. – Kirchberg: Levin Rodrigues, Franco Loser, Pablo Rohner, Simon Wohlgensinger, Patrik Brändle, Silvan Oberholzer, Aaron Ress, Florian Schefer, Aaron Schweizer, Mario Kuhn, Adrian Oberholzer. – Verwarnungen: 39. Cristian De Rosa, 74. Fabian Widmer, 77. Florian Schefer, 80. Gianluca Tedesco, 85. Massimo Tedesco.

