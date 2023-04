3. Liga, Gruppe 3 Kevin Streule führt Appenzell mit drei Toren zum Sieg gegen Gossau Appenzell behielt im Spiel gegen Gossau am Samstag zuhause das bessere Ende für sich und siegte 4:0.

(chm)

Kevin Streule erzielte in der 22. Minute den Führungstreffer zum 1:0 für Appenzell. In der 53. Minute traf Kevin Streule bereits wieder. Er erhöhte auf 2:0 für Appenzell. Mit einem weiteren Tor sorgte Kevin Streule in der 68. Minute für das 3:0 für Appenzell. Das letzte Tor der Partie erzielte Dimitri Wyss, der in der 86. Minute die Führung für Appenzell auf 4:0 ausbaute.

Im Spiel gab es nur eine einzige Karte: Kevin Streule von Appenzell erhielt in der 69. Minute die gelbe Karte.

Der Sieg bedeutet einen Platzgewinn für Appenzell. Das Team liegt mit elf Punkten auf Rang 10. Appenzell hat bisher dreimal gewonnen, elfmal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Auf Appenzell wartet im nächsten Spiel das neuntplatzierte Team FC Romanshorn 2, also der Tabellennachbar. Das Spiel findet am 6. Mai statt (17.00 Uhr, Schaies, Appenzell).

Für Gossau hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 24 Punkten auf Rang 7. Für Gossau war es bereits die vierte Niederlage in Serie.

Im nächsten Spiel kriegt es Gossau in einem Heimspiel mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das drittklassierte Team FC Besa 1. Die Partie findet am 7. Mai statt (13.00 Uhr, Buechenwald, Gossau).

Telegramm: FC Appenzell 1 - FC Gossau 2 4:0 (1:0) - Schaies, Appenzell – Tore: 22. Kevin Streule 1:0. 53. Kevin Streule 2:0. 68. Kevin Streule 3:0. 86. Dimitri Wyss 4:0. – Appenz: Lukas D Olif, Dimitri Wyss, Alem Alic, Marko Jurkic, Marco Hörler, Michael Dörig, Luca Hörler, Fabian Koller, Jonas Signer, Lars Manser, Kevin Streule. – Gossau: Fabian Müller, Dean Meier, Janis Allenspach, Ueli Treichler, Simone Loprete, Kevin Betz, David Pavlovic, Zlatibor Kovacevic, Lazar Mitrovic, Amr Talaat, Edin Mujkanovic. – Verwarnungen: 69. Kevin Streule.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 29.04.2023 22:40 Uhr.