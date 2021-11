Frauen 2. Liga Keine Tore zwischen Widnau und Uzwil Keinen Sieger und auch keine Tore hat es im Spiel Widnau gegen Uzwil gegeben. Die Teams gehen mit je einem Punkt vom Platz.

(chm)

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Gelbe Karten gab es bei Uzwil für Andrea Nägele (40.) und Fabienne Gämperle (83.). Widnau blieb ohne Karte.

Widnau schiesst am meisten Tore in seiner Gruppe. Total schoss das Team 29 Tore in zehn Spielen. Das entspricht einem Durchschnitt von 2.9 Toren pro Spiel.

Keine Änderung in der Tabelle für Widnau: Das Team liegt mit 21 Punkten auf Rang 3. Widnau hat bisher sechsmal gewonnen, einmal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Für Widnau geht es nach der Winterpause in einem Auswärtsspiel gegen FC Uzwil 1 (Platz 2) weiter. Diese Begegnung findet am 27. März statt (13.00 Uhr, Rüti, Henau).

Für Uzwil hat sich die Tabellensituation mit dem Unentschieden nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 22 Punkten auf Rang 2. Uzwil hat bisher siebenmal gewonnen, zweimal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Uzwil spielt das nächste Spiel nach der Winterpause daheim gegen FC Widnau 1 (Platz 3). Zu diesem Spiel kommt es am 27. März (13.00 Uhr, Rüti, Henau).

Telegramm: FC Widnau 1 - FC Uzwil 1 0:0 (0:0) - Aegeten, Widnau – keine Tore – Widnau: Lea Spreiter, Winona Berweger, Isabel Gschwend, Jessica Gstöhl, Leonie Ritz, Nadja Berweger, Erika Gschwend, Isabelle Wiebach, Ayla Helbling, Alida Haltiner, Eva Dietsche. – Uzwil: Laura Egli, Luana Curaba, Sarah Moser, Jana Vettiger, Romyna Wirth, Lina Widmer, Alexandra Regius, Andrea Nägele, Fabienne Gämperle, Larissa Baumann, Clarissa Jung. – Verwarnungen: 40. Andrea Nägele, 83. Fabienne Gämperle.

Alle Spiele des Tages in der Frauen 2. Liga: FC Ebnat-Kappel 1 - FC Au-Berneck 05 1 0:6, FC Widnau 1 - FC Uzwil 1 0:0, FC Rapperswil-Jona 2 - FC Ems 1 Grp. 1:2

Tabelle: 1. FC Thusis - Cazis 1 10 Spiele/23 Punkte (26:5). 2. FC Uzwil 1 10/22 (23:9), 3. FC Widnau 1 10/21 (29:8), 4. FC Triesen 1 Grp. 10/17 (18:23), 5. FC Romanshorn 1 10/15 (19:19), 6. FC Bütschwil 1 Grp. 10/14 (28:19), 7. FC Ems 1 Grp. 10/13 (16:26), 8. FC Au-Berneck 05 1 10/12 (28:22), 9. FC Ebnat-Kappel 1 10/9 (15:29), 10. FC Rapperswil-Jona 2 10/5 (6:16), 11. FC Linth-Schwanden 1 Grp. 10/2 (9:41).

Mehr Details zum Spiel und zur Frauen 2. Liga finden Sie auf der Website des OFV. Zurück zur regionalen Übersicht: St. Gallen/Gossau/Rorschach, Thurgau, Wil, Toggenburg, Appenzellerland, Werdenberg/Obertoggenburg oder Rheintal.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 07.11.2021 21:09 Uhr.