Frauen 2. Liga Kein Sieger bei Triesen und Linth Acht Tore sind zwischen Triesen und Linth gefallen. Einen Sieger gab es beim 4:4 jedoch nicht.

(chm)

Triesen war zweimal in Führung. Linth lag einmal vorne. Den Ausgleich zum 4:4 schaffte Triesen in der 73. Minute.

Triesen war zwar zeitweise mit 3:1 (42. Minute) in Führung, doch Linth holte den Rückstand auf und ging selbst in Führung. Bis zum Ausgleich durch Triesen dauerte es nicht lange: Naomi Kindle traf in der 73. Minute zum 4:4. Für sie war es das vierte Tor des Spiels.

Einzige Torschützin für Triesen war Naomi Kindle. Sie erzielte sämtliche 4 Treffer.) bei Linth schoss Arbesa Tolaj gleich drei Tore. Getroffen hat zudem Jessica Isabel Antunes Ferreira (1 Tore).

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Bei Linth erhielten Katja Schnyder (27.) und Laura Thoma (60.) eine gelbe Karte. Die einzige gelbe Karte bei Triesen erhielt: Tanja Sprecher (84.)

Triesen bleibt in der Tabelle am gleichen Ort. 17 Punkte bedeuten Rang 4. Triesen hat bisher fünfmal gewonnen, dreimal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Die nächste Partie für Triesen steht nach der Winterpause auswärts gegen FC Linth-Schwanden 1 Grp. (Platz 11) an. Die Partie findet am 27. März statt ( Uhr, Allmeind Niederurnen, Niederurnen).

Der eine gewonnene Punkt hat für Linth nicht ausgereicht für eine Verbesserung in der Tabelle: Das Team bleibt auf dem letzten Platz (zwei Punkte). Linth hat bisher noch nie gewonnen. Zweimal spielte das Team unentschieden. Acht Spiele gingen verloren.

Die nächste Partie für Linth steht nach der Winterpause in einem Heimspiel gegen FC Triesen 1 Grp. (Platz 4) an. Zu diesem Spiel kommt es am 27. März ( Uhr, Allmeind Niederurnen, Niederurnen).

Telegramm: FC Triesen 1 Grp. - FC Linth-Schwanden 1 Grp. 4:4 (3:2) - Blumenau, Triesen – Tore: 9. Naomi Kindle 1:0. 10. Jessica Isabel Antunes Ferreira 1:1. 28. Naomi Kindle 2:1. 42. Naomi Kindle 3:1. 44. Arbesa Tolaj 3:2. 57. Arbesa Tolaj 3:3. 65. Arbesa Tolaj 3:4. 73. Naomi Kindle 4:4. – Triesen: Naomi Kindle, Jana Tipura, Tanja Sprecher, Annika Vils, Viola Sinnesberger, Nadine Gartmann, Leoni Vogt, Lena Ott, Sevia Schaufelberger, Ana Maria Lopez Correa, Jasmin Ackermann. – Linth: Arbesa Tolaj, Ada Galluccio, Daniela Andreoli, Laura Thoma, Sanna Gubler, Cornelia Schnyder, Katja Schnyder, Debora Tremp, Damiana Antonazzo, Stefanie Hug, Saira Grassi. – Verwarnungen: 27. Katja Schnyder, 60. Laura Thoma, 84. Tanja Sprecher.

Alle Spiele des Tages in der Frauen 2. Liga: FC Bütschwil 1 Grp. - FC Thusis - Cazis 1 1:3, FC Triesen 1 Grp. - FC Linth-Schwanden 1 Grp. 4:4

Tabelle: 1. FC Thusis - Cazis 1 10 Spiele/23 Punkte (26:5). 2. FC Uzwil 1 9/21 (23:9), 3. FC Widnau 1 9/20 (29:8), 4. FC Triesen 1 Grp. 10/17 (18:23), 5. FC Romanshorn 1 10/15 (19:19), 6. FC Bütschwil 1 Grp. 10/14 (28:19), 7. FC Ems 1 Grp. 9/10 (14:25), 8. FC Ebnat-Kappel 1 9/9 (15:23), 9. FC Au-Berneck 05 1 9/9 (22:22), 10. FC Rapperswil-Jona 2 9/5 (5:14), 11. FC Linth-Schwanden 1 Grp. 10/2 (9:41).

Mehr Details zum Spiel und zur Frauen 2. Liga finden Sie auf der Website des OFV. Zurück zur regionalen Übersicht: St. Gallen/Gossau/Rorschach, Thurgau, Wil, Toggenburg, Appenzellerland, Werdenberg/Obertoggenburg oder Rheintal.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 07.11.2021 14:15 Uhr.