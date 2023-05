2. Liga, Gruppe 1 Kein Sieger bei Herisau und Montlingen Herisau und Montlingen spielen 1:1 und teilen sich somit die Punkte.

(chm)

Bereits in der ersten Viertelstunde erzielte Herisau die Führung. Torschütze in der 7. Minute war Joel Ehrbar. Den Ausgleich erzielte Fitim Ramadani in der 31. Minute.

Im Spiel gab es total sechs Karten. Montlingen kassierte vier gelbe Karten. Bei Herisau erhielten Orhan Uemit (40.) und Yanik Messmer (59.) eine gelbe Karte.

Herisau bleibt in der Tabelle am gleichen Ort. Das Team liegt mit 19 Punkten auf Rang 10. Herisau hat bisher fünfmal gewonnen, neunmal verloren und viermal unentschieden gespielt.

Für Herisau geht es auf fremdem Terrain gegen FC Au-Berneck 05 1 (Platz 7) weiter. Diese Begegnung findet am 20. Mai statt (17.00 Uhr, Degern, Au).

Für Montlingen hat sich die Tabellensituation mit dem Unentschieden nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 29 Punkten auf Rang 4. Montlingen hat bisher neunmal gewonnen, siebenmal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Auf Montlingen wartet im nächsten Spiel in einem Auswärtsspiel das fünftplatzierte Team FC Altstätten 1, also der Tabellennachbar. Das Spiel findet am 21. Mai statt (14.30 Uhr, GESA, Altstätten).

Telegramm: FC Herisau 1 - FC Montlingen 1 1:1 (1:1) - Ebnet Herisau, Herisau – Tore: 7. Joel Ehrbar 1:0. 31. Fitim Ramadani 1:1. – Herisau: Philipp Rosenfelder, Lenny Staub, Janick Huber, Dimitri Büchler, Nikola Gavrilovic, Yanik Messmer, Mattia Sbocchi, Orhan Uemit, Cristian Tolino, Marvin Müller, Joel Ehrbar. – Montlingen: Fabian Lüchinger, Flurin Zoller, Florian Haltiner, Manuel Bont, Fabio Wörnhard, Menderes Caglar, Sandro Lüchinger, Nando Lüchinger, Mauro Malacrida, Valdet Istrefi, Fitim Ramadani. – Verwarnungen: 19. Nando Lüchinger, 40. Orhan Uemit, 50. Valdet Istrefi, 51. Menderes Caglar, 59. Yanik Messmer, 68. Yanik Frick.

Alle Spiele dieser Woche in der 2. Liga, Gruppe 1:

Tabelle

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 14.05.2023 16:26 Uhr.