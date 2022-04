3. Liga, Gruppe 3 Kein Sieger bei Gossau und Neckertal-Degersheim Gossau und Neckertal-Degersheim spielen 2:2 und teilen sich somit die Punkte.

Zunächst hatte Neckertal-Degersheim die Führung erzielt (27. Minute, Dimitri Büchler), war dann aber durch zwei Tore (38., 48. Minute) von Gossau in Rückstand geraten. Für Gossau trafen: Dean Meier und Luca Altherr. Für den Ausgleich für Neckertal-Degersheim zum 2:2 sorgte in der 59. Minute Marco Lenherr.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Eine einzige gelbe Karte gab es bei Gossau, Aleksandar Vujinovic (27.) kassierte sie. Die einzige gelbe Karte bei Neckertal-Degersheim erhielt: Silvan Looser (21.)

Der Sturm von Gossau sucht seinesgleichen in seiner Gruppe. Niemand erzielt so viele Tore pro Spiel: Total schoss das Team 41 Tore in 15 Spielen. Das entspricht einem Durchschnitt von 2.7 Toren pro Spiel.

Die Tabellensituation hat sich für Gossau nicht verändert. Mit 19 Punkten liegt das Team auf Rang 9. Gossau hat bisher fünfmal gewonnen, sechsmal verloren und viermal unentschieden gespielt.

Gossau spielt zum nächsten Mal auswärts gegen FC Wittenbach 1 (Platz 5). Die Partie findet am 30. April statt (17.00 Uhr, Grüntal Wittenbach, Wittenbach).

Für Neckertal-Degersheim hat sich die Tabellensituation mit dem Unentschieden nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 21 Punkten auf Rang 7. Neckertal-Degersheim hat bisher sechsmal gewonnen, fünfmal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Für Neckertal-Degersheim geht es zuhause gegen FC Rorschach-Goldach 17 2 (Platz 12) weiter. Das Spiel findet am 30. April statt (18.00 Uhr, Oberstufenzentrum, Necker).

Telegramm: FC Gossau 2 - FC Neckertal-Degersheim 1 2:2 (1:1) - Buechenwald, Gossau – Tore: 27. Dimitri Büchler 0:1. 38. Dean Meier 1:1. 48. Luca Altherr 2:1. 59. Marco Lenherr 2:2. – Gossau: Ronny Hirschi, Kevin Betz, Ueli Treichler, Zlatibor Kovacevic, Dean Meier, Alessio Mock, Dario Buccoliero, Luca Altherr, Geronimo Casadio, David Vlacic, Aleksandar Vujinovic. – Neckertal: Timo Ebneter, Benjamin Gübeli, Marco Lenherr, Sandro Meng, Joël Bischof, Florian Oertli, Fabio Pondini, Ron Lieberherr, Roberto Manzo, Silvan Looser, Dimitri Büchler. – Verwarnungen: 21. Silvan Looser, 27. Aleksandar Vujinovic.

