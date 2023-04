3. Liga, Gruppe 3 Kein Sieger bei Besa und Neukirch-Egnach Besa und Neukirch-Egnach spielen 1:1 und teilen sich somit die Punkte.

Die Tore fielen erst in der zweiten Halbzeit. Joel Haltinner traf in der 56. Minute zum 0:1. Das Tor fiel per Penalty. Der Ausgleich liess aber nicht lange auf sich warten: In der 69. Minute traf Florent Imeri für Besa.

Im Spiel gab es total neun Karten. Bei Besa sah Enis Latifi (92.) die rote Karte. Gelbe Karten sahen zudem Arbnor Morina (57.), Enis Latifi (91.) und Fabrizio Di Carlo (96.). Bei Neukirch-Egnach gab es fünf gelbe Karten.

In der Abwehr gehört Besa zu den Besten: Total liess das Team 28 Tore in 16 Spielen zu. Das entspricht einem Durchschnitt von 1.8 Toren pro Spiel (Rang 2).

Die Tabellensituation bleibt für Besa unverändert. Das Team liegt mit 35 Punkten auf Rang 3. Besa hat bisher elfmal gewonnen, dreimal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Für Besa geht es auswärts gegen FC Gossau 2 (Platz 7) weiter. Die Partie findet am 7. Mai statt (13.00 Uhr, Buechenwald, Gossau).

Das Unentschieden bringt Neukirch-Egnach in der Tabelle einen Platz nach vorne. Das Team liegt neu mit 26 Punkten auf Rang 5. Neukirch-Egnach hat bisher siebenmal gewonnen, viermal verloren und fünfmal unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel trifft Neukirch-Egnach zuhause auf einen auf dem Papier schlechteren Gegner, nämlich auf das zwölftplatzierte FC Fortuna SG 1. Die Partie findet am 6. Mai statt (17.00 Uhr, Rietzelg, Neukirch).

Telegramm: FC Besa 1 - FC Neukirch-Egnach 1 1:1 (0:0) - Stadion Espenmoos, St. Gallen – Tore: 56. Joel Haltinner (Penalty) 0:1.69. Florent Imeri 1:1. – Besa: Arianit Lazraj, Dardan Sevkiu, Blerim Adzijaj, Deniz Sidar Tuncbel, Florent Imeri, Nobert Frrokaj, Fabio Martins Soares, Arbnor Morina, Sevalj Ljatifi, Loris Pellegatta, Granit Cekaj. – Neukirch-Egnach: Benjamin Wüst, Jan Schröder, Loris Schwitzer, Adriano Martino, Noah Altherr, Andrin Moser, Francesco Held, Rico Ziegler, Mirco Moser, Pascal Allenspach, Silvan Oswald. – Verwarnungen: 36. Pascal Allenspach, 50. Aaron Aerne, 57. Arbnor Morina, 84. Joel Haltinner, 91. Enis Latifi, 92. Silvan Gehrig, 96. Loris Schwitzer, 96. Fabrizio Di Carlo – Ausschluss: 92. Enis Latifi.

