2. Liga, Gruppe 1 Kein Sieger bei Au-Berneck 05 und Altstätten Sechs Tore sind zwischen Au-Berneck 05 und Altstätten gefallen. Einen Sieger gab es beim 3:3 jedoch nicht.

(chm)

Au-Berneck 05 war zweimal in Führung. Altstätten lag einmal vorne. Den Ausgleich zum 3:3 schaffte Au-Berneck 05 in der 69. Minute.

Kein Team konnte sich mit mehr als einem Tor absetzen. Nach jedem Führungstor gelang dem jeweils anderen Team wieder der Ausgleich.

In der 65. Minute ging Altstätten zunächst 3:2 in Führung. Bis zum Ausgleich durch Au-Berneck 05 dauerte es nicht lange: Gabriele Lamorte traf in der 69. Minute zum 3:3.

Vier gelbe Karten zeigte der Schiedsrichter Spielern von Altstätten. Eine Verwarnung gab es für Au-Berneck 05, nämlich für Flamur Bojaxhi (43.).

Au-Berneck 05 bleibt in der Tabelle am gleichen Ort. Mit 18 Punkten liegt das Team auf Rang 8. Au-Berneck 05 hat bisher fünfmal gewonnen, sechsmal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel kriegt es Au-Berneck 05 auswärts mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das drittklassierte Team FC Winkeln SG 1. Das Spiel findet am 23. April statt (14.30 Uhr, Gründenmoos, St. Gallen).

Das Unentschieden bringt Altstätten in der Tabelle einen Platz nach vorne. Das Team liegt neu mit 24 Punkten auf Rang 4. Altstätten hat bisher sechsmal gewonnen, zweimal verloren und sechsmal unentschieden gespielt.

Auf Altstätten wartet im nächsten Spiel zuhause das fünftplatzierte Team FC Ems 1, also der Tabellennachbar. Diese Begegnung findet am 23. April statt (14.30 Uhr, GESA, Altstätten).

Telegramm: FC Au-Berneck 05 1 - FC Altstätten 1 3:3 (2:1) - Degern, Au – Tore: 8. Flamur Bojaxhi 1:0. 36. Tobia Walt 1:1. 46. Fabio Lamorte 2:1. 58. Tobia Walt 2:2. 65. Sandro Hutter 2:3. 69. Gabriele Lamorte 3:3. – Au-Berneck 05: Fabio Staudacher, Fabian Dierauer, Sead Vezaj, Mihai Giovanny Popescu, Raoul Marino, Daniele Varano, Tobias Dierauer, Mario Zivic, Fabio Lamorte, Ardit Vezaj, Flamur Bojaxhi. – Altstätten: Bruno Mota Marinho, Sandro Hutter, Damian Moser, Baris Civez, Simon Lichtenstern, Loris Liiro Peluso, Deniz Mujic, Patrick Babic, Tobia Walt, Adis Hujdur, Sahin Irisme. – Verwarnungen: 42. Sahin Irisme, 43. Flamur Bojaxhi, 43. Patrick Babic, 92. Bruno Mota Marinho, 96. Loris Liiro Peluso.

Alle Spiele dieser Woche in der 2. Liga, Gruppe 1:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Ostschweizer Fussballverbands.

Zurück zur regionalen Übersicht: Ostschweiz.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 16.04.2023 13:16 Uhr.