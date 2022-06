4. Liga, Gruppe 4 Kein Sieger bei Appenzell und Rotmonten Im Spiel zwischen Appenzell und Rotmonten gibt es keinen Sieger. Die Teams trennen sich 1:1 unentschieden.

(chm)

Die Tore fielen erst in der zweiten Halbzeit. Luca Hörler traf in der 54. Minute zum 1:0. Den Ausgleich erzielte José Edoardo Goncalves in der 75. Minute.

Bei Appenzell sah Roger Dietschi (45.) die rote Karte. Gelb erhielt Roger Dietschi (15.). Gelbe Karten gab es bei Rotmonten für José Edoardo Goncalves (81.) und Sandro Bührer (86.).

Die Tabellensituation bleibt für Appenzell unverändert. Mit 15 Punkten liegt das Team auf Rang 9. Appenzell hat bisher viermal gewonnen, elfmal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Für Appenzell ist kein weiteres Spiel mehr angesetzt in diesem Jahr.

Für Rotmonten hat sich die Tabellensituation mit dem Unentschieden nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 22 Punkten auf Rang 7. Rotmonten hat bisher fünfmal gewonnen, sechsmal verloren und siebenmal unentschieden gespielt.

Für Rotmonten ist auch kein weiteres Spiel mehr angesetzt in diesem Jahr.

Telegramm: FC Appenzell 2 - FC Rotmonten SG 1 1:1 (0:0) - Schaies, Appenzell – Tore: 54. Luca Hörler 1:0. 75. José Edoardo Goncalves 1:1. – Appenz: Walter Heeb, Pius Huber, Roger Dietschi, Andreas Sonderer, Dimitri Wyss, Gian Carlo Tibolla, Manuel Fässler, Luca Hörler, Raphael King, Robin Stock, Kevin Streule. – Rotmonten: Rafael Weber, Gabriel De Luca, Luc Bürki, Delio Siegrist, Sandro Bührer, Linus Bürgi, José Edoardo Goncalves, Fabian Helg, Beda Pfeifer, Nandor Hegedüs, Tobias Bührer. – Verwarnungen: 15. Roger Dietschi, 81. José Edoardo Goncalves, 86. Sandro Bührer – Ausschluss: 45. Roger Dietschi.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Gruppe 4:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Ostschweizer Fussballverbands.

Zurück zur regionalen Übersicht: St. Gallen/Gossau/Rorschach, Thurgau, Wil, Toggenburg, Appenzellerland, Werdenberg/Obertoggenburg oder Rheintal.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 04.06.2022 21:26 Uhr.